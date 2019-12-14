CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'den

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, hizmette olan 10 şehir hastanesinin bütçesinin Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 17'sini oluşturduğunu belirterek, "Diğer şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle bakanlığın bütçesi buralara gidecektir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının, şehir hastanesi projelerinde büyük oranda kamu zararının bulunduğunu öne süren Şahin, bakanlığa bu konuda verdiği soru önergelerine cevap alamadıklarını iddia etti.

Şahin, şöyle konuştu:

"10 şehir hastanesi şu an hizmette ve bu hastanelerin bütçeleri Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Diğer şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle bakanlığın bütçesi buralara gidecektir. Şehir hastanelerinin sözleşme içeriğini öğrenmek istiyoruz. Kamu yönetimi şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır. Sorularımıza Plan ve Bütçe Komisyonunda alamadığımız cevapları umarım Genel Kurul görüşmelerinde alabiliriz."