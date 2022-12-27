CHP'nin soru önergesine Sağlık Bakanı Koca'dan cevap! Her ay 400 hekimimiz istifa ediyor - Son Dakika
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CHP'nin soru önergesine Sağlık Bakanı Koca'dan cevap! Her ay 400 hekimimiz istifa ediyor

27.12.2022 16:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yönelttikleri soru önergesine verdiği yanıtla 35 ayda 13 bin 557 hekimin istifa ettiği bilgisini verdiğini aktaran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bu yanıtın da ayda 400 hekimin istifa ettiği anlamına geldiğini ifade etti.

Katıldığı televizyon programında sağlık sistemi ve hekimlerin istifasına dair çarpıcı bilgiler veren CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 13 bin 557 hekimin kamudan istifa ettiğini söyledi.

BAKAN KOCA'DAN CHP'NİN SORU ÖNERGESİNE YANIT

Sayıyı CHP'nin soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldığını belirten Şahin, "Günlük 400 hekim istifa ediyor" dedi.

Bakan Koca'dan CHP'nin soru önergesine yanıt: 36 ayda 13 bin 557 hekimimiz istifa etti
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin.

"HER AY 220 HEKİMİ YURTDIŞINA KAYBEDİYORUZ"

Şahin'in yayında kullandığı ifadelerin tamamı şöyle; "1 Ocak 2020'den itibaren kaç hekim istifa etti diye sorduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 35 aylık süreçte 13 bin 557 hekim istifa etmiş. 35 aya böldüğümüzde her ayda 400 hekimin istifa ettiği ortaya çıkıyor. Bu hekimlerimizin kaçının yurt dışına gittiğini de yapılan araştırmalardan görebiliriz. 11 ayda 2 bin 417 hekim yurtdışına gitmek için başvuru yaptı. Her ay 220 hekimi yurtdışına kaybediyoruz."

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SON DAKİKA: CHP'nin soru önergesine Sağlık Bakanı Koca'dan cevap! Her ay 400 hekimimiz istifa ediyor - Son Dakika
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