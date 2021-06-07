CHP Balıkesir Milletvekili Şahin, çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesini istedi - Son Dakika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, çiftçilerin ve hayvancılık yapan üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesini talep etti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'in, tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı illerin başında geldiğini, kentte çok sayıda besi hayvancılığı ve süt üretimi yapan tesisin bulunduğunu anlattı.

Son dönemde artan yem fiyatları nedeniyle üretim sektörünün büyük zorluklar çektiğini ifade eden Şahin, üretici borçlarının katlanarak arttığını, borcun, borçla ödendiğini savundu.

Şahin, geçen yıl çuval fiyatı 90-100 lira olan besi ve süt yeminin, bu yıl 150-160 liradan satıldığını, bir kilogram süt yeminin 3 lirayı bulduğunu, üreticinin bir litre sütü ise 2,56 liradan satabildiğini öne sürdü.

AB ülkelerinde 1 litre süt ile 1,5-2 kilogram yem alınabildiğini belirten CHP'li Şahin, şunları kaydetti:

"Süt-yem paritesi Türkiye'de yanlış tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle tersine dönmüş durumda. Bir taraftan hayvancılık yapan köylülerimizin ellerinden meraları alınıyor, buna kuraklık da eklenince hayvan üreticileri ne yapacaklarını bilemez hale gelmiş durumdalar. Üreticiler kendilerini sahipsiz hissediyorlar. Süt üreticileri zarar ettikleri için hayvanlarını kesime vermek zorunda kalıyorlar. Bu dönemde üretici kullandığı kredileri de ödeyemez durumda. O nedenle çiftçi ve hayvancılarımızın kredi ödemeleri ertelenmelidir. Üreticilerimiz mutlaka yasal ölçülerde hak ettiği oranda desteklenmelidir."