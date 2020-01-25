CHP Bandırma Başkanlığına Selim Panç seçildi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kongresi yapıldı. Üç adayla yapılan kongrede Başkanlığı 219 oyla Selim Panç kazandı.



Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi Bandırma'daki bir otelde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği kongrede Başkanlık için Selim Panç, Hüseyin Bahar ve Gökhan Yankol yarıştı. Eski CHP Milletvekili ve eski Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel'in Divan Başkanlığı'na seçildiği kongrede Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur Divan Üyeliği'ne, Neşe Erdem ise divan katipliğine seçildi.



Kongrenin açılış konuşmasında delegelere hitap eden CHP İlçe Başkanı Hüseyin Bahar, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladığı konuşmasında 2013 yılında henüz parti üyesi bile değilken kendisinin yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarını kongreye bir hafta kala öne sürenlere tepki gösterdi. Bahar'ın konuşması ardından CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, geçmiş dönem milletvekilleri Mehmet Tüm ve Namık Havutça, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Dursun Mirza, İl Başkanı Serkan Sarı ve son olarak İlçe Başkan adayları konuşmalarını gerçekleştirdi.



Konuşmaların ardından oy kullanımına geçilirken, 355 delege oy kullandı. Kullanılan oylar sonucu yapılan sayımlardan çıkan sonuçlara göre sarı liste ile seçimlere giren Selim Panç, CHP Bandırma İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı olurken, rakipleri Hüseyin Bahar 120 oy, Gökhan Yankol ise 11 oy alabildi. Kullanılan 4 oy ise geçersiz olarak değerlendirildi.



Sonuçların açıklanmasının ardından CHP İlçe Başkanı Selim Panç salondaki delegelere hitaben bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. - BALIKESİR