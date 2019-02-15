Son Dakika Haberleri: CHP Bandırma'da İstifa Depremi

CHP Bandırma'da İstifa Depremi

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi 11 yönetim kurulunun istifa etmesi sonucu düştü.

CHP Bandırma'da İstifa Depremi, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi 11 yönetim kurulunun istifa etmesi sonucu düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe yönetiminde istifa depremi yaşandı. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "İlçe yönetimi olarak yerel seçimler sürecinde milletvekilimiz Fikret Şahin'in meclis üyeleri belirleme ve seçim çalışmalarında Belediye Başkan Adayımız Tolga Tosun'a yaptığı baskılar neticesinde gelinen noktada sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığı için 11 ilçe yönetim kurulu üyemiz görevlerinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu düşmüştür.Başkan Adayımız Tolga Tosun'a ve yeni görevlendirilecek yönetim kuruluna başarılar diliyoruz" denildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

Bandırma, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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