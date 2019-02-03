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CHP Başkanvekili Özel: "Kılıçdaroğlu'nun Partisinden Terörist Çıkmaz"

46 dakika önce

CHP Başkanvekili Özgür Özel, "Dünyanın en namuslu bürokratı ve siyasetçisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinden terörist çıkmaz" dedi.

CHP Başkanvekili Özel:
CHP Başkanvekili Özgür Özel, "Dünyanın en namuslu bürokratı ve siyasetçisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinden terörist çıkmaz" dedi.

CHP Başkanvekili Özel, Porsuk Spor Salonunda partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Özel'in yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, milletvekilleri ve ilçelerin belediye başkan adayları katıldı. Burada bir konuşma yapan Özel, "Grubumuzdaki 142 milletvekilinin, parti meclisindeki 60 arkadaşımızın ve genel başkanımızın en sıcak selamlarını getirdim, kabul buyurunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çamur, çukur, çöp diye ithamlarda bulunan, iftiralarda bulunanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir takım terör örgütleriyle aynı anda adını anma hadsizliğin de bulunuyorlar. Bunlar bizi üzüyor. Bunların her birine verilecek satır, satır cevabımız var. Ancak siz sakın enseyi karartmayın. Anneciğim, sen bunları televizyonlarda duyduğunda sakın üzülme, dayı, köy kahvesinde televizyonda bunu görünce sakın başını öne eğme, ablacığım sen ev gezmesinde birilerinin televizyonlarda söylediği laflara inananlara sakın sessiz kalma. Onlara deyin ki kardeşim, 432 kilometre hak, hukuk, adalet diye yürüyen her türlü mağdurun ve mazlumun yanında olan dünyanın en namuslu bürokratı ve siyasetçisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinden terörist çıkmaz deyin" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

Eskişehir, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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