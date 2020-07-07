CHP Batman İl Başkanı Taksim'de kapkaç dehşeti yaşadı - Son Dakika

CHP Batman İl Başkanı Taksim'de kapkaç dehşeti yaşadı

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar birtakım temasları kapsamında geldiği İstanbul Taksim'de yürüdüğü esnada kapkaça uğradı.

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar birtakım temasları kapsamında geldiği İstanbul Taksim'de yürüdüğü esnada kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan Yaşar kapkaççıyı yakalamak içinden peşinden metrelerce kovaladı. Kapkaç anı kameralara yansırken, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün saat 16.14 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'daki birtakım temasları kapsamında yaklaşık 10 gündür kentte bulunan CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, akşam üstü cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre cep telefonuyla konuşan Yaşar, görüşmeyi sonlandırdıktan hemen sonra arkasından yaklaşan cerrahi maskeli şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonunu çalan şahıs ara sokağa girerek kaçarken, Yaşar ise kovalamaya başladı. Yaşar'ın metrelerce kapkaççıyı kovalamasının ardından peşinden koşan koruması da havaya 2 el ateş açtı. Ancak kapkaççı ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Kapkaç ve kovalamaca anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Polis kapkaçının peşinde


Olayın ardından şoku atlatan Yaşar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Polis eşkalinin belirlediği şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, Yaşar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Korumasına ise "Ateşli silah kanununa muhalefet" suçundan idari işlem yapıldı. Yaşar'ın çalınan telefonunun değerinin yaklaşık 6 bin lira olduğu öğrenildi.


Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Şurada telefonla konuşurken arkasından gelip telefonu çalıp bu tarafa doğru kaçıyor. Ben burada arkadaşla beraberdim, o esnada gördüm. Baktım telefonu kaptı. Üstünde turuncu tişört altında da mavi pantolon vardı. Kır saçlıydı" dedi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Taksim, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP Batman İl Başkanı Taksim'de kapkaç dehşeti yaşadı - Son Dakika
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