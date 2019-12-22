CHP Battalgazi ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Battalgazi ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

CHP Battalgazi ilçe kongresi yapıldı

6 saat önce

Malatya'da ilçe kongreleri ile birlikte kurultay sürecini başlatan CHP'de Battalgazi İlçe kongresi gerçekleştirildi.

CHP Battalgazi ilçe kongresi yapıldı, System.String[]

Malatya'da ilçe kongreleri ile birlikte kurultay sürecini başlatan CHP'de Battalgazi İlçe kongresi gerçekleştirildi.


Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP İl Başkanı Enver Kiraz CHP Battalgazi ilçe Başkanı Abdulvahap Ayzabar, partililer katıldı.


Kongreye tek liste ile aday olan eski Battalgazi ilçe Başkanı Abdulvahap Ayzabar güven tazeledi.


Ayzabar yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Battalgazi ilçesi kongremizi CHP'mize hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Yıllardır bu partinin içindeyim. Daha öncede merkez ilçe başkanlığını yaptım. Battalgazi ilçe başkanlığı yaptım. Şimdi ise yeni bir yönetim kurulunu yaptık. Listemizde biraz daha gençlerimize ağırlık verdik. Daha çok çalışmaya ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP'mizi yüceltmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.


Battalgazi ilçe Başkanı Abdulvahap Ayzabar başkanlığındaki ilçe asıl yönetim kurulu üyeleri şunlar, İlhan Alibeyoğlu, Okan Amanat, Hulki Cantekin, Orçun Çalış,Gülhan Dede, Mehmet Doğan, Aysel Gündüz, Sadık Karataş, Sultan Korkmaz, İbrahim Korkmaz, Yüksel Mazmanoğlu, Mustafa Özel, Doğan Doğan, İlhan Şimşek, Muharrem Ünverdi ve İrfan Yılmaz. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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