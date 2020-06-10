CHP Bayat İlçe Başkanı Üstün, koronavirüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika

CHP, Afyonkarahisar Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün (64) böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybetti.

CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi için 28 Mayıs günü Ankara'daki kızının yanına gitti. Buradaki bir hastanede tedavi olan Üstün, bu süreçte koronavirüse yakalandı. Üstün dün yaşamını yitirdi. Mehmet Ali Üstün'ün eşi ve kızı, karantinaya alındı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün'ün cenazesi bugün ilçeye bağlı Doğlat köyünde, 1,5 yıl önce yaşamını yitiren kızının yanına defnedildi.CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, "Ankara'da kızının yanındaydı. Tedavisi sırasında koronavirüse yakalandı. Kızının da koronavirüse yakalandığı ve karantinada tutulduğunu biliyoruz" dedi.