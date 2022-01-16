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CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel son yolculuğuna uğurlandı

16.01.2022 16:11
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel'in cenazesi toprağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel'in cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Erel (61) için Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Erel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, siyasi parti temsilcileri, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Erel'in cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Esentepe Mahallesi'ndeki Yeni Garipler Mezarlığı'na defnedildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Bayburt, Kanser, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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