CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığına Maksut Erol seçildi - Son Dakika
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CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığına Maksut Erol seçildi

6 saat önce

CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığına Maksut Erol seçildi.

CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığına Maksut Erol seçildi, System.String[]

CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığına Maksut Erol seçildi.


CHP İl Başkanlığı Lokalinde yapılan kongrede mevcut başkan Hacı Dursun Memiş ile Maksut Erol başkanlık için yarıştı.


Kongrede kayıtlı 56 delegenin 32'sinin oyunu alan Maksut Erol, CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. Hacı Dursun Memiş ise 24 oy aldı.


Kongrenin ardından bir konuşma yapan CHP Bayburt Merkez İlçenin yeni başkanı Maksut Erol, "Bu göreve beni layık gören tüm delegelerimize teşekkür ederim. Bugünden itibaren partimizin iktidar yolunda çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Bayburt'umuzun sorunlarını dile getirip daha yaşanabilir bir kent olması için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz" dedi. - BAYBURT

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayburt Merkez, Bayburt, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:47 Kaynak: İHA
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