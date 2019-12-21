CHP Bayraklı İlçe Başkanlığına Pınar Susmuş getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Bayraklı İlçe Başkanlığına Pınar Susmuş getirildi - Son Dakika

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığına Pınar Susmuş getirildi

6 saat önce

CHP Bayraklı 5. İlçe Kongresi'nde Pınar Susmuş başkanlığa seçildi.

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığına Pınar Susmuş getirildi, System.String[]

CHP Bayraklı 5. İlçe Kongresi'nde Pınar Susmuş başkanlığa seçildi.

Havuz Düğün Salonu'nda Divan Başkanlığını eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun yaptığı kongrede, 211 delegenin oyunu alan Pınar Susmuş, CHP Bayraklı İlçe Başkanı oldu.

Susmuş'un rakibi Ayhan Selçuk ise 172 oyda kaldı.

"Urla Belediyesinin CHP'li bir belediye olduğunu unutturmayacağız"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanması konusuna değindi.

CHP'nin geçmişte de bugün de FETÖ gibi örgütlerin karşısında olduğunu savunan Yücel, yüksek oy oranı ile belediye başkanı seçilen ve kamu görevi ifa eden belediye başkanının avukatıyla gittiği adliyeden "kaçma şüphesi" nedeniyle tutuklu çıkmasını "garabet" olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğine işaret eden Yücel, "Urla'da seçilmiş 20 belediye meclis üyemiz var. Belediye meclis üyelerini Urlalıların seçtiği unutularak kayyum atanıyor. Bu demokrasiye darbe demektir. Urla Belediyesinin CHP'li bir belediye olduğunu unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, Bayraklı, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi
CHP'li Çakırözer'den "Cumhuriyet gazetesine el bombası atalım" sözlerine tepki CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti

Son Dakika Haberleri
02:52 Arjantin'de Pato şampiyonu Las Heras oldu - Son Dakika
02:36 Tarkan Köln'de konser verdi - Son Dakika
02:35 Üst geçidi kullanmayan üniversiteli, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü - Son Dakika
02:35 İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
02:22 Üst geçidi kullanmayan üniversiteli, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 02:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Bayraklı İlçe Başkanlığına Pınar Susmuş getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]