CHP Belediye Başkan Adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Balkondan Takip Etti
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CHP Ağrı Belediye Başkan adayı Ahmet Meriç, miting alanına bakan CHP İl Başkanlığının balkonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabını takip etti.
CHP Ağrı
Belediye Başkan adayı Ahmet Meriç
, miting alanına bakan CHP İl Başkanlığının balkonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın halka hitabını takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,Ağrı Meydanı'nda halka hitap etti. Meydan vatandaş kalabalığıyla dolup taşarken CHP Ağrı Belediye Başkan adayı Ahmet Meriç'te mitingi balkondan takip etti. CHP Ağrı Belediye Başkan adayı Ahmet Meriç'in beraberindeki partililerle mitingi izlemesi objektiflere yansıdı. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:49 Kaynak: İHA
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