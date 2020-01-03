CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi - Son Dakika

CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklandığı ilçedeki soruna "Halk Meclisi" ile çözüm bulacaklarını söyledi.

CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklandığı ilçedeki soruna "Halk Meclisi" ile çözüm bulacaklarını söyledi.

Urla Kaymakamı Önder Can'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından CHP Urla İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde, bir restoranda toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Orhan Sarıbal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve CHP'li ilçe belediye meclisi üyeleri katıldı.

"Bu bir kumpas"

Seyit Torun, toplantıdaki konuşmasında, Urla'da yüzde 67,5 oyla belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz'un bir kumpasla tutuklandığını savunarak şöyle konuştu:

"Bu bir kumpas ve bunu bozacağız. AKP'li belediye başkanı ağlatılarak istifa ettirildiğinde de aynı cümleyi kurduk şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Milletin iradesiyle gelen milletin oyuyla gider. Bizim için aslolan halkın iradesidir ne kadar baskı altına alırlarsa alsınlar bizi yıldıramayacaklar. Halk Meclisi ile milletin sorununa çözüm bulacağız, sahip çıkacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ise İbrahim Burak Oğuz'un aklanacağına inandığını kaydetti.

Siyasi iktidarın muhalefete "ayar vermek" amacıyla faşizan politika uyguladığını iddia eden Sarıbal, şöyle devam etti:

"Bu faşizan politikayı kınıyorum. 'Ne istediler de vermedik?' demediler mi? Ülkenin kaynaklarını cemaate ve onun yandaşlarına aktarmadılar mı? Şimdi kimden hesap soruyorlar? Onların kayyumunu tanımıyoruz. Geçmişte Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı görevden alındığında da itiraz etmiştik, halkın iradesine müdahale etmenin doğru olmadığını söylemiştik."

"Bizim için seçilmiş belediye başkanı niteliğinde olacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Urla'nın kayyum uygulamasıyla karşı karşıya bırakıldığını dile getirerek, "Urla halkının oylarıyla seçilmiş meclis iradesi yok sayılamaz. Her ay grup toplantısı yapmayı sürdüreceğiz. Urlalının kulağı, sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Urla'daki Halk Meclisi toplantılarına katılacağını, ilçeye hizmet vermeyi meclis iradesini koruyarak yapacaklarını belirten Soyer, "CHP'li meclis üyelerinin aralarından bir belediye başkanı seçmesini bekliyoruz. Bizim için belediye başkanı niteliğinde olacak." diye konuştu.

Toplantıda gergin anlar

Toplantıya katılan bazı CHP'liler, yerel seçimlerde İbrahim Burak Oğuz'un belediye başkanı olarak aday gösterilmesine tepki gösterdi.

FETÖ'cü olduğu yönünde iddialar bulunmasına rağmen Oğuz'un belediye başkan adayı gösterilmesine tepki gösteren 4 kişi araya giren diğer CHP'liler tarafından toplantının yapıldığı salondan uzaklaştırıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tepkiler üzerine, "Adaylık döneminde suçlamalar olabilir. Söylentilerle hareket edemeyiz. Masumiyet karinesi önemli. Hakkında iddianame düzenlenmeyen bir kişi için bu yorumların yapılması doğru değil arkadaşlar. Bu toplantıyı düzenlemekteki amacımız Urlalılarla birlikte kayyuma karşı tepki göstermektir." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, Urla, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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