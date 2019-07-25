CHP, belediye başkanlarını kampa alıyor
43 dakika önce
CHP, bugün Afyon'da çalıştay yapacak.
CHP, bugün Afyon
'da çalıştay yapacak. Çalıştaya tüm il, ilçe belediye başkanları ile genel başkan yardımcıları katılacak. 25-27 Temmuz tarihleri arasında tüm belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştayda CHP'nin yerel yönetim strateji masaya yatırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 06:32
Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu