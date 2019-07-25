Son Dakika Haberleri: CHP, belediye başkanlarını kampa alıyor
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CHP, belediye başkanlarını kampa alıyor

43 dakika önce

CHP, bugün Afyon'da çalıştay yapacak.

CHP, belediye başkanlarını kampa alıyor, System.String[]
CHP, bugün Afyon'da çalıştay yapacak. Çalıştaya tüm il, ilçe belediye başkanları ile genel başkan yardımcıları katılacak. 25-27 Temmuz tarihleri arasında tüm belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştayda CHP'nin yerel yönetim strateji masaya yatırılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi, Afyon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 06:32 
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