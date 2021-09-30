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CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu

30.09.2021 17:53

Güngören'de CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu ofisindeki elbise askısında boynundan iple asılı halde ölü bulundu. Ölüm haberini alan Önderoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta, bir süre kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu'nun yakınları ofisine geldi. Açamayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Ali Rıza Önderoğlu'nun elbise askısında boynundan iple asılı halde olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Önderoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Önderoğlu'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu
CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu
CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu
CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu
CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu
CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu
CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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