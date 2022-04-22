CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı - Son Dakika
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CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı

22.04.2022 12:51
CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı

Kırklareli'nde 70 çiftçiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 70 çiftçiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde 8 kişi dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya müracaatta bulundu. Müracaatçılar kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi G.G. isimli şahıs tarafından çiftçilere satılan yem, gübre, tohum ve tarım ürünleri karşılığında usulsüzlükler yaparak bankalara ve kooperatife borçlandırıldıklarını iddia etti.

Ekiplerce yapılan araştırmada 70 çiftçiyi yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. G.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Kooperatif yönetimi tarafından da iddiaların incelenmesi üzerine iki müfettiş görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi G.G. hakkında gözaltı kararı çıktı. Ekiplerce CHP'li G.G. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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Cumhuriyet Halk Partisi, kooperatif görevlisi, Kırklareli, Tohum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı - Son Dakika


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