Son Dakika Haberleri: CHP Bergama'da Seçim Sonucuna İtiraz Etti

CHP Bergama'da Seçim Sonucuna İtiraz Etti

1 saat önce

İZMİR'in Bergama ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Hakan Koştu'nun 277 oy farkla belediye başkanı seçildiği yerel seçim sonuçlarına CHP tarafından itiraz edildi.

CHP Bergama'da Seçim Sonucuna İtiraz Etti, System.String[]
İZMİR'in Bergama ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Hakan Koştu'nun 277 oy farkla belediye başkanı seçildiği yerel seçim sonuçlarına CHP tarafından  itiraz edildi.

Bergama'da 31 Mart yerel seçimlerinde, 71 bin 92 seçmenden 80 bin 474'ü oy kullandı. Toplam 313 sandıkta kullanılan oylardan 68 bin 467'si geçerli, 2 bin 625 oy ise gerçersiz sayıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Hakan Koştu 33 bin 245 oy, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı İdris Yavuzyılmaz ise 32 bin 968 oy aldı. Oyların yüzde 48.56'sını alan Koştu, belediye başkanı oldu. Yavuzyılmaz ise oyların yüzde 48.15'ini alabildi.

CHP Bergama İlçe Başkanlığı, Yavuzyılmaz'ın 277 oy farkla seçimi kaybetmesi üzerine İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP'li mevcut Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 277 oy ile seçimi kaybeden CHP'li Belediye Başkan adayı İdris Yavuzyılmaz ve bir grup partili ile İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Bergama Hükümet Konağı'na gelip, avukatlar Atıl Mert Yıldırım ve Hüseyin Ali Üstündağ aracılığıyla itiraz dosyalarını sundu.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, itiraz ile ilgili yaptıkları açıklamada, sandığa giren iradenin aynı şekilde sandıktan çıkması için hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Bergama genelindeki 313 sandıktan, belediye başkanlığında 198, belediye meclis üyeliğinde ise 110 sandıkta itirazda bulundularını da belirten Malkoç, "İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği kararı bekliyoruz" diye konuştu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:57 Kaynak: DHA

İzmir, Bergama, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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