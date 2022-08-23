Chp, Bik'in Gazetelere Uyguladığı Cezalar İçin Meclis Araştırması İstedi.

CHP, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) gazetelere verdiği cezaların araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Meclis araştırma önergesini hazırlayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "1961 yılında resmi ilanların adil bir şekilde gazetelere dağıtılması amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu, gazetelere yönelik haksız, hukuksuz cezaları nedeniyle artık 'Basın İnfaz Kurumu'na dönüştü. Özellikle gerçekleri yazan, iktidar ve iktidar yöneticilerine yönelik eleştirel haberlere tahammülü olmayan BİK, iktidarı öven gazetelere de ilan dağıtan kurum haline dönüştü. Bu hukuksuzluk Meclis'te net bir şekilde araştırılmalı" değerlendirmesini yaptı.

CHP, BİK'in 3 yıldır resmi ilan cezası uyguladığı Evrensel Gazetesi'nin ilan hakkını tamamen kaldırmasının ardından aralarında Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Yeni Asya, Korkusuz gazetelerinin de bulunduğu 'gazetelere keyfi ve hukuksuz ilan kesme cezaları' hakkında TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer araştırma önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"BİK seçimler yaklaşırken halk gerçeklerden haberdar olamasın, muhalefetin sesi duyulmasın diye basın özgürlüğünü yok ediyor, gazetelerin hakkını, hukukunu gasp ediyor. Hem de Anayasa Mahkemesi'nin gazetelere ilan cezalarına yönelik verdiği hak ihlali kararına rağmen! Yetmiyor, Meclis'te bu hukuksuz cezalara, kurumun gazetelere ayırdığı ilan bütçesine ilişkin verdiğimiz sorulara da yanıt vermiyor. Artık bu hukuk tanımamazlık, bu adaletsizlik son bulmalı. Basın özgürlüğü ve haber alma hakkımızın önündeki en büyük engellerden biri olan bu haksız cezaların ortadan kaldırılması ve BİK'in bu keyfi yetkisinin sınırlandırılması için Meclis'te derhal bir araştırma komisyonu kurulmalı. Bu keyfiyeti, bu hukuksuzluğu Meclis araştırmalı

"HUKUK TANIMAMAZLIK SÜRÜYOR"

Eylül 2019'da Evrensel Gazetesi'nin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını durduran Basın İlan Kurumu, aldığı son kararla gazetenin ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti. Kararın ardından kurumun Birgün, Cumhuriyet, Sözcü, Karar, Korkusuz, Yeniçağ ve Yeni Asya'nın da aralarında bulunduğu gazetelere verdiği cezalar ile AYM'nin bu cezaları ilişkin verdiği hak ihlali kararı yeniden gündeme geldi. AYM daha geçtiğimiz günlerde Basın İlan Kurumu'nun gazetelere ilan cezalarını 'basın ve ifade özgürlüğü ihlali olarak' değerledirdi. Gerekçeli kararında bu hukuksuzluğa, kurumun cezalandırma aracına dönüştüğüne dikkat çekti ve kanuni düzenleme için kararı TBMM'ye gönderdi. Daha kararın mürekkebi kurumadan BİK Evrensel Gazetesi'nin ilan hakkının tamamen elinden alıyor. AYM kararı ortadayken, Basın İlan Kurumu bu kararları nasıl alabiliyor? Bu hukuk tanımamazlık nereden geliyor?

"TOMAR TOMAR DAĞITILAN GAZETELER NE ÇABUK UNUTULDU?"

BİK gazetenin ilan hakkının iptal edilmesine ilişkin 'toplu gazete alımları ile kurumların gazete aboneliklerini' gerekçe olarak gösteriyor. Bu kararı veren BİK kamu kurumlarında, benzinliklerde deste deste, tomar tomar dağıtılan iktidara yakın gazeteleri ne çabuk unuttu? Türk Hava Yolları'nda dağıtılan gazeteleri ne çabuk unuttu? Bunlara neden ses çıkarmadı?

"GERÇEKLER ÖĞRENİLMESİN, MUHALEFET DUYULMASIN İSTİYORLAR"

Basın İlan Kurumu yaklaşan seçim arifesinde yine iktidarı korumak için Birgün, Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel, Yeniçağ, Yeniasya, Karar ve Korkusuz gibi gerçekleri yazan gazetelere ceza kesiyor! Niye? Halk bu iktidarın yaptığı yanlışlardan haberdar olamasın diye? Niye? Halk gerçekleri öğrenemesin diye! Muhalefetin sesi duyulmasın diye.

"SORULARI DA YANITLAMIYOR"

Bu yılın ilk aylarında Meclis'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdik. O soru önergesinde '2021 yılında Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilan ve reklam kesme cezası verilen gazeteler hangileridir? Kurumun gazetelere reklam ve ilan dağıtımı için ayırdığı bütçe ne kadardır? Evrensel ve Yeni Asya gazeteleri ne zaman ilan almaya başlayacaktır?' gibi soruları sorduk. Ama sorularımıza da yanıt verilmedi. Verdiği tek cevap 'Basın İlan Kurumu resmi ilanları, gazetelerin hangi görüş ve düşüncede yayın yaptığına bakmaksızın, 195 sayılı Basın İlan Kurumumun Teşkiline Dair Kanun ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gazetelere dağıtmaktadır.' Tamamen geçiştirme yanıtlar. Tamamen aldatmaca! Ne şeffaflık ne hakkaniyet! Hiçbiri kalmamış.

"MECLİS'TE KOMİSYON KURULSUN"

1961 yılında resmi ilanların adil bir şekilde gazetelere dağıtılması amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu, gazetelere yönelik haksız, hukuksuz cezaları nedeniyle artık 'Basın İnfaz Kurumu'na dönüştü. Özellikle gerçekleri yazan, iktidar ve iktidar yöneticilerine yönelik eleştirel haberlere tahammülü olmayan BİK, iktidarı öven gazetelere de ilan dağıtan kurum haline dönüştü. Basın özgürlüğü ve haber alma hakkımız için artık bunun önüne geçilmesi lazım. Meclis'te derhal bir araştırma komisyonu kurulması için CHP olarak önergemizi vereceğiz. Bu hukuksuzluk Meclis'te net bir şekilde araştırılmalı."