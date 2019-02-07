Son Dakika Haberleri: CHP bildirgesinde ekonomi öne çıkacak

CHP bildirgesinde ekonomi öne çıkacak

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından 10 Şubat Pazar günü açıklanacak seçim bildirgesinde ekonomi başlığı öne çıkacak.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından 10 Şubat Pazar günü açıklanacak seçim bildirgesinde ekonomi başlığı öne çıkacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:15 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi, Ekonomi
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