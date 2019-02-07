CHP bildirgesinde ekonomi öne çıkacak
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından 10 Şubat Pazar günü açıklanacak seçim bildirgesinde ekonomi başlığı öne çıkacak.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
tarafından 10 Şubat Pazar günü açıklanacak seçim bildirgesinde ekonomi başlığı öne çıkacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:15
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