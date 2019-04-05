Son Dakika Haberleri: CHP Bile Artık Kabul Etmiş Görünüyor"

CHP Bile Artık Kabul Etmiş Görünüyor"

21 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor.

CHP Bile Artık Kabul Etmiş Görünüyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. Hatta CHP bile artık kabul etmiş görünüyor."AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:56 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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