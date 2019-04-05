CHP Bile Artık Kabul Etmiş Görünüyor"
21 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. Hatta CHP
bile artık kabul etmiş görünüyor."AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:56 Kaynak: İHA
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