CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar güven tazeledi - Son Dakika

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, 4. kez başkanlığa seçildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP Bilecik İl Kongresi'nde 2 aday başkanlık için yarıştı.

Seçim sonucunda 125 oy alan Metin Yaşar, yeniden başkan oldu. Diğer aday Erdoğan Tüfenkçi ise 52 oy aldı.

Yaşar, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Sonuç ne olursa olsun kazanan sadece CHP oldu. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece yeni başarıların devamı gelecektir. Böylesine güzel bir kongreyi sonuçlandırarak yoğun katılım sağladığınız için herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.