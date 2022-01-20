CHP Bilecik Milletvekili Tüzün'den Bilecik Belediyesinde rüşvet alan kişinin suçüstü yakalanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kentte devam eden bir AVM inşaatının belediyedeki işlemlerini takip etmek için 200 bin dolar rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan Bilecik Belediyesi iştiraklerinden bir firmanın yönetim kurulu başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik Belediyesinde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarını yapabilmek için soruşturmanın bitmesi gerektiğini kaydeden Tüzün, "Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.