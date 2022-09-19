CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

19.09.2022 14:41
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüzün, mesajında, cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını aktardı.

Gaziliğin önemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve müdafaasında gazilerin ortaya koyduğu cesaret ve fedakarlığa değinen Tüzün, şunları belirtti:

"Bizlere bu vatanı armağan eden gaziler, Malazgirt'te olduğu gibi Çanakkkale'de, İnönü savaşlarında, Sakarya Meydan muharebelerinde 'önce vatan toprakları, önce değerlerimiz' dediler daha sonra canlarını düşündüler. 'Bayraklar bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak uğrunda ölen varsa vatandır' düşüncesi ile hiç düşünmeden şehitlik mertebesine ulaşmak için ileriye koşan gazilerimiz, vatanımızın kurulmasında ve korunmasında sergiledikleri kahramanlık ile her zaman hatırlanacaklardır.

Milletimizin makus talihinin yenildiği topraklar olan Bilecik, bu değerin en çok bilindiği kadim şehirlerden birisidir. İçlerinde vatan aşkı hiçbir zaman azalmayan gazilerimizin hak ettiği değere kavuşmaları ve en saygın konuma gelmeleri için her zaman elimizden gelen çabayı göstermenin gayretinde olacağız. Bizlere emanet edilen aziz vatanın kurulması ve müdafaasında gerektiğinde canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden bütün gazilerimizi rahmet ve minnet duygularıyla hatırlıyor, sağ olan gazilerimize şükranlarımızı iletiyorum."

YORUMLAR
500
Gürsel Erol: Billboardlara Gece Karanlığında Provokatif Afiş Astıran Zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, Astığın Afişlerin Altına İsmini Yazacak Cesarete... Gürsel Erol: Billboardlara Gece Karanlığında Provokatif Afiş Astıran Zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, Astığın Afişlerin Altına İsmini Yazacak Cesarete... CHP'li Sertel: 'Basın Özgürlüğünü Engelleyecek Hiçbir Maddeyi Kabul Etmeyeceğiz' CHP'li Sertel: 'Basın Özgürlüğünü Engelleyecek Hiçbir Maddeyi Kabul Etmeyeceğiz' Müzeyyen Şevkin: '36 Milyon İnsan Sürekli Borçlu Yaşıyor' Müzeyyen Şevkin: '36 Milyon İnsan Sürekli Borçlu Yaşıyor'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Yaşar Tüzün, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
11:11 Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi
11:07 Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı
10:53 NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti!
10:42 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:19:25. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement