CHP Binasına Kilit Vuruldu, Partililer Sokakta Kaldı

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi