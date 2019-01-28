CHP Binasına Kilit Vuruldu, Partililer Sokakta Kaldı
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayının açıklanması ile partide işler karıştı.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde CHP
'nin belediye başkan adayının açıklanması ile partide işler karıştı. Yönetimi istifa eden CHP Marmaris ilçe binasının kapısına kilit vuruldu, partililer sokakta kaldı.
Marmaris'te Cumhuriyet Halk Partisi
ilçe binasına kilit vurulunca partililer sokakta kaldı. Marmaris CHP'nin ilçe yönetimi, mevcut Belediye Başkanı Ali Acar
yeniden aday gösterilmeyince hem yönetimden hem de partilerinden istifa ederek CHP ilçe binasını kilitlediler. CHP'den istifa edenleri arayan parti üyeleri "İşimiz var gelemeyiz" yanıtını alınca çilingir çağrıldı. Ancak çilingirin kapıyı açması için CHP İl Başkanlığından gerekli izin çıkmadı. Bunun üzerine Belediye Başkan aday adayı Acar Ünlü ve destekçileri, genel merkez tarafından başkan adayı olarak ismi açıklanan Mehmet Oktay
'ı ve süreci değerlendirmek için geldikleri parti binasında sokakta kaldılar. Acar Ünlü ve beraberindekiler sokakta açıklama yapmak zorunda kaldılar. Acar Ünlü, "İstifa süreci olduğu için herhalde devir teslimle ilgi bir sorun var. Bizim için önemli değil. Kurumlara anlam katan içindeki insanlardır. Biz buradaysak CHP buradadır demektir. Bizim içeride olmamıza gerek yok" dedi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:01 Kaynak: İHA
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