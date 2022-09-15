CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden genç kıza mektup yazdı: Hiçbir çocuğun yargılanmasına gönlüm razı olmaz

CHP Bingöl Solhan İlçe Başkanı Mehmet Canlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine hakaret eden genç kıza yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşıma göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine hakaret eden genç kıza yazdığı mektup şöyle: "Sevgili H.. Facebook sayfandan bana hakaret ettiğin iddiasıyla hakkında Ankara Çocuk Mahkemesi'nde ceza davası açıldığını öğrendim. Sosyal medya hesaplarından yapılan hakaretlere ilişkin, avukatlarımın şikayet dilekçeleri üzerine soruşturma yürütülmekte ve davalar açılmaktadır. Hakaret edenlerin kimlikleri soruşturma sonunda ortaya çıkmaktadır. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğun anlaşılıyor.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN YARGILANMASINA GÖNLÜM RAZI OLMAZ"

Siyasal düşüncen, inancın ne olursa olsun, sen ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz genç bir arkadaşımızsın. Siyasetin amacı ve bizim varlık sebebimiz, sizlere, sizinle birlikte daha özgür, daha aydınlık bir Türkiye hazırlamak olmalıdır. Bu nedenle paylaşımın içeriği hakaret olsa dahi hiçbir çocuğumuzun hakim karşısında yargılanmasına gönlüm razı olmaz. Şüphesiz yargı kararı olmadan senin bu suçu işlediğini peşinen ifade etmem evrensel hukuka ve vicdana aykırıdır. Ancak suç tarihinde yaşı küçük bir evladımızın soruşturma sonunda ulaşılan delillere göre hakim karşısına çıkıp kendini savunmak zorunda kalması dahi gönlümün kabul edebileceği bir husus değildir. Avukatlarıma talimat verip derhal şikayetten vazgeçmelerini istedim.

"SANA VE AİLENE SAYGILARIMI SUNUYORUM"

Sizlere, kutuplaşmanın olmadığı, barışın, kardeşliğin hakim olduğu, uzlaşma dili ve kültürünün yerleştiği bir ülke teslim edebilirsek gönül rahatlığı içerisinde görevimizi yaptığımızı düşünebileceğim. Sana ve ailene en samimi selam ve saygılarımı sunuyor, sevdiklerinle mutlu bir gelecek diliyorum."