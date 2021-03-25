CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz"den yargılandığı dava şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düştü - Son Dakika

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz"den yargılandığı dava şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düştü

25.03.2021 16:03
CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Uyanık ile avukatı Atilla Bilgiç katıldı.

Dosyaya gelen evrakı okuyan hakim, sanık avukatına söz verdi.

Avukat Bilgiç, müvekkiline yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savunarak, müştekinin de şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın yanında sekreter olarak çalışan müştekiyi rahatsız ettiğini, birlikte olması ve yakınlaşması yönünde birden çok kez teklifte bulunduğunu ve bunun da zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturduğunu ifade etti.

Cinsel taciz suçunun şikayete tabi suçlardan olduğunu, müştekinin de şikayetinden vazgeçtiğini kaydeden savcı, bu suç yönünden düşme kararı verilmesini talep etti.

Savcı, "sanığın elinde müştekiye ait fotoğrafların bulunduğunu, kendisiyle birlikte olmazsa görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptığını" ifade ederek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını istedi.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı Bilgiç, "cinsel taciz" suçundan düşme kararı verilmesine yönelik mütalaaya katıldığını ancak "şantaj suçu"ndan istenen cezayı doğru bulmadığını söyledi.

Müştekinin bütün aşamalardaki beyanlarının çelişkili olduğunu savunan avukat Bilgiç, müvekkilinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen sanık Uyanık da önceki aşamalardaki beyanlarını tekrarladığını belirtti. Suçsuz olduğunu savunan Veysi Uyanık, beraatine karar verilmesini istedi.

Karar

Yargılama sonucu müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmesi ve üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı suçlardan olması nedeniyle sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verildi.

Sanık Uyanık'ın, "şantaj" suçuna ilişkin eylemi işlendiğinin sabit olmadığına karar veren hakim, sanığın bu suçtan beraatine hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, farklı zamanlarda H.D.C'yi taciz ettiği, ardından müştekiye şantaj yaptığı iddiasıyla, Uyanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veysi Uyanık, Bitlis, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın 'cinsel taciz'den yargılandığı dava şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu Engelli genci öldüresiye döven Engelli genci öldüresiye döven "Delikanlı Fırat", emniyete böyle getirildi Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık
İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı         
17:31
Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir         
17:05
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton         
16:38
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim         
15:37
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti         
14:47
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi         
13:36
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi         
12:56
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis         
12:22
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 17:45:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz"den yargılandığı dava şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei