CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "taciz" davasına devam edildi - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede sanık Uyanık'ın, farklı zamanlarda H.D.C'yi taciz ettiği, ardından müştekiye şantaj yaptığı iddiası yer alıyor.

Hakimin sadece iki basın mensubunun salona alınmasına izin vermesinin hemen ardından duruşma sona erdi.

28. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin talimatı üzerine basın mensupları, gizlilik kararı olmamasına rağmen duruşmanın başında salona alınmadı. Bunun üzerine gazeteciler, mübaşir aracılığıyla duruşmayı izleme taleplerini hakime iletti.

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