CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "taciz" davasına devam edildi - Son Dakika

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "taciz" davasına devam edildi

10.12.2020 16:55
CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılanmasına Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılanmasına Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

28. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin talimatı üzerine basın mensupları, gizlilik kararı olmamasına rağmen duruşmanın başında salona alınmadı. Bunun üzerine gazeteciler, mübaşir aracılığıyla duruşmayı izleme taleplerini hakime iletti.

Hakimin sadece iki basın mensubunun salona alınmasına izin vermesinin hemen ardından duruşma sona erdi.

Sanık avukatlarının katıldığı dava 25 Mart 2021'e ertelendi.

Sanık Uyanık'ın avukatı, mahkeme salonundan çıktığı sırada elindeki duruşma zaptını gazetecilere sallayarak "Artık alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede sanık Uyanık'ın, farklı zamanlarda H.D.C'yi taciz ettiği, ardından müştekiye şantaj yaptığı iddiası yer alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veysi Uyanık, Bitlis, Taciz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın 'taciz' davasına devam edildi - Son Dakika


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