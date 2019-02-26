Son Dakika Haberleri: CHP Bodrum Adayı Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü (2)

CHP Bodrum Adayı Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü (2)

19 dakika önce

ADAYLIK 3 GÜNLE DÜŞTÜCHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

CHP Bodrum Adayı Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü (2), System.String[]
ADAYLIK 3 GÜNLE DÜŞTÜ

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Büyükşehir Yasası'yla kapatılan Yalıkavak Belde Belediyesi'nin Başkanlığı yaptığı dönemde Mustafa Saruhan'ın, 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan yargılandığı, 1 yılın üzerinde hapis cezası aldığı ve cezasının kesinleştiği belirtildi. Verilen cezanın kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıllık denetim süresinin 22 Şubat 2019'da dolduğu, Saruhan'ın ise adaylık başvurusunu bu tarihten 3 gün önce 19 Şubat'ta yaptığı öğrenildi. İlçe Seçim Kurulu'nun AK Partililer'in yaptığı itirazı reddetmesi sonrası, İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İl Seçim Kurulu'nun ise Saruhan'ın adaylığını düşürdüğü belirtildi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:43 Kaynak: DHA

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Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkanının İtirazı Kabul Edildi CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü

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