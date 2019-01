CHP Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Aras "Belediye Başkan Adaylığı İçin Çıktığım Yolda...

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayının, gerçekleşecek PM toplantısının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayının, gerçekleşecek PM toplantısının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Parti genel merkezinin 'Mehmet Kocadon ile devam' kararının ardından Bodrum belediye başkanlığına aday adayı olan isimlerden bazılarının geri plana çekildiği, bazılarının ise parti içinde 'direniş' başlattığı yönündeki haberlere tepki gösteren Ahmet Aras, aday adaylığının son ana kadar devam ettiğini, adaylık mücadelesini de aynı şekilde sürdürdüğünü belirtti.



Aras, hiç kimsenin adaylığına karşı olmadığını belirterek "Benim mücadelem, kendi adaylığım içindir. Dik durmak ve adaylığımı sonuna kadar sürdürmek hakkımdır" dedi.



Ankara'ya yaptıkları ziyaretin ardından kamuoyunda dile getirilen 'direniş' iddialarının gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyen Ahmet Aras, "Kamuoyunda sanki adaylar arasında bir ayrışma varmış, dört aday kabullenmiş benim de içinde bulunduğum diğer dört aday direniş başlatmış gibi bir algı yaratılmakta. Bu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Her aday adayı arkadaşımız kendi çalışmasını, kendi tarzında yürütmektedir ve hiçbirini yargılamak doğru değildir" diye konuştu.



Hiçkimsenin adaylığına 'karşı' olmadığını vurgulayan Ahmet Aras, "Şu anda yaptığım mücadele hangi yöntemle olursa olsun kendi adaylığımın açıklanmasını sağlamak içindir. Ayrıca zaten ortada açıklanan bir aday olmadığı için bu konuda fikir yürütmek bana göre beyhudedir." ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bodrum'da Mehmet Kocadon'la devam etmeyi düşündüklerini ifade ettiğini ancak o görüşmeden sonra ne genel merkezden ne de Başkan Kocadon cephesinden bu konuda net bir açıklama yapılmadığını hatırlatan Ahmet Aras, "Ben de parti meclisinden açıklanana kadar her platformda mücadeleme devam edeceğimi İlçe Başkanlığında yapılan basın toplantısında ve sonrasında açıkladım. Sonuçta Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yola çıktım ve bu süreçte hedefe ulaşmak için çalışmalarıma devam ediyorum. Diğer aday arkadaşlarım da kendi mücadelesini her ortamda veriyor." dedi.



Bodrum'un bu kısır dedikodu ve çekişmelerden kurtulup bir an önce silkinmesi gerektiğini söyleyen CHP Bodrum Belediye Başkan aday adayı Ahmet Aras, "Bodrum'un, artık ertelenemeyecek sorunların üzerine topyekün cesaretle gidecek yönetim anlayışına bir an önce kavuşması gerekmektedir. Ben aday olduğum takdirde Bodrum'da ve partimizde yeni bir heyecan yaratacağıma; üye, delege ve örgütümüzü biraraya getirerek oluşturacağımız sinerjiyle seçimlerden zaferle çıkacağıma inanıyorum. Halkımızdan alacağımız destekle de Bodrum'u yeni bir vizyonla buluşturacağımı düşünüyorum. Bu vizyonun tamamen hizmet odaklı olacağını savunuyorum. Dik durmak ve adaylığımı sonuna kadar sürdürmek hakkımdır. Adalete inanıyorum, elbet tecelli edecektir. Kendi hakkını savunamayan Bodrum ve Bodrum insanının hakkını savunamaz." şeklinde konuştu. - MUĞLA

