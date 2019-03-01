Son Dakika Haberleri: CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Olarak Ahmet Aras'ın İsmi Açıklandı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Olarak Ahmet Aras'ın İsmi Açıklandı

1 saat önce

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın İl Seçim Kurulu tarafından adaylığının düşürülmesinin ardından yeni başkan adayı olarak Ahmet Aras'ın ismi açıklandı.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Olarak Ahmet Aras'ın İsmi Açıklandı, System.String[]
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın İl Seçim Kurulu tarafından adaylığının düşürülmesinin ardından yeni başkan adayı olarak Ahmet Aras'ın ismi açıklandı.

İl Seçim Kurulu tarafından CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürülmüştü. Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazında reddedilmesinin ardından Genel Merkez tarafından yeni bir aday açıklanacağı ifade edilmişti. CHP Bodrum'da yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni başkan adayı olarak turizmci Ahmet Aras'ın ismi açıklandı. CHP Bodrum Belediye Başkan aday adaylarından olan Aras'ın isminin açıklanması partide büyük sevinç yaşattı. CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Aras, aday adaylığı süresince Bodrum halkının beğenisini toplamış ve projeleriyle büyük dikkat çekmişti.

Ahmet Aras kimdir?

1970 yılında Bodrum'da doğan Ahmet Aras 48 yaşında. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum'da tamamlayan Aras, İzmir Askeri lise ve Kara Harp Okulundan mezun. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan Aras, 5 yıl önce yarbay rütbesiyle emekli oldu. Turizmci olan Ahmet Aras 2 kız çocuğu babası ve iyi derecede İngilizce biliyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat Saadet Partisi Adayı, Seçmen Yerine Ağaçlara Konuştu Meral Kaplan'dan Yardım Çığlığı: Eski Eşim Çocuğumu Kaçırmak Üzere

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var! Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına 2 Bin 900 Lira Maaş Promosyonu Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Olarak Ahmet Aras'ın İsmi Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]