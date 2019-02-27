CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'ndan Saruhan İçin Ysk'ya İtiraz (2)

YSK İTİRAZI REDDETTİYüksek Seçim Kurulu (YSK), Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti.

YSK İTİRAZI REDDETTİ



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti. Böylelikle Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti. CHP'nin, 2 Mart Cumartesi gününe kadar Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yeni bir ismi İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerektiği bildirildi.



Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),

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