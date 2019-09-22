Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Toplantısı Bursa İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Afyonkarahisar, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ile Yalova örgütlerinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.
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22.9.2019 01:49:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı