Son Dakika Haberleri: CHP Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Toplantısı Bursa İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Afyonkarahisar, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ile Yalova örgütlerinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

CHP Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Toplantısı Bursa İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Afyonkarahisar, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ile Yalova örgütlerinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bilecik, Afyon, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu
Takla atan otomobil bir aileye felaketi yaşattı: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti Millet İttifakı'nda HDP çatlağı! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Biz bu bileşen içinde olmayız Bursa'da bir arazide toprağa gömülü halde binlerce ölü tavuk bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 01:49:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]