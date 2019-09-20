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CHP, bölge toplantısını Bolu'da yaptı

54 dakika önce

CHP, bölge toplantısını Bolu'da yaptı CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye'nin siyasi iklimi değişiyor"BOLU - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'de siyasi iklimin değiştiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi şu anda iktidara yürüyüşü başlatmış durumda" dedi.

CHP, bölge toplantısını Bolu'da yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye'nin siyasi iklimi değişiyor"

BOLU - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'de siyasi iklimin değiştiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi şu anda iktidara yürüyüşü başlatmış durumda" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 bölgede yapmayı planladığı bölge toplantılarının ikincisi Bolu'da gerçekleştirildi. Sağlık Mahallesi'nde bulunan kongre merkezinde gerçkleştirilen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, çeşitli illerden milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına karşı çıkmaları ile ilgili olarak, "Seçilmiş olan belediye başkanlarını, 31 Mart'ta seçilmiş olan 3 büyükşehir belediye başkanını yargı kararı olmadan görevden aldılar. Biz bunu eleştirdik. Eleştirdiğimiz zaman da dönüp bize dediler ki, 'siz bu HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını ve kayyum atanmasını neden sahipleniyorsunuz.". Bizim bir demokrasi anlayışımız var. O demokrasi anlayışı çerçevesi içerisinde yapılan yanlış, kime yapılırsa yapılsın biz onu eleştiririz" dedi.

CHP'nin iktidar yürüyüşünü başlattığını söyleyen Salıcı, "Türkiye'nin siyasi iklimi değişiyor. Şu anda iktidara yürüyüşü başlatmış durumda CHP. Bunu bütün örgütleri ile bütün üyeleri ile vücudunun her zerresinde hisseden insanlarla beraber biz bu iktidarı kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 96 yıl önce bu cumhuriyeti nasıl kurduysak, bu cumhuriyeti nasıl doğru temeller üzerine oturttuysak, Türkiye'nin demokrasisini ve geleceğini de doğru temeller üzerine oturtacak kadrolarla beraber iktidara yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde küresel iklim krizine dikkat çeken Salıcı, gerekli tedbirlerin alınması ve parti olarak da bu mücadeleye destek vermeleri gerektiğini belirterek, "Küresel iklim krizine karşı okullarda dünyanın 4 bir tarafında gençlerin greve gittiği gün. İklimimiz değişiyor, gezegenimiz değişiyor. Maalesef kötüye doğru değişiyor. Buğday yoksa yokluğu, açlığı ortadan kaldırmak mümkün değil. Düzce'de yakın zamanda ağır bir sel felaketi yaşadılar. Karadeniz'in birçok ilinde ağır sel felaketleri yaşanıyor ve büyükşehirlerimizde de iklimin değişmesinden kaynaklı büyük sorunlar yaşıyoruz. Bizim bunu konuda sosyal demokrat bir parti olarak çevreye duyarlı, çevreci bir bakış açısına sahip bir parti olarak bu konuda gerekli duyarlılığı göstermemiz gerekiyor. Topluma da, iktidara da Birleşmiş Milletler'e kadar giden süreçte bütün iktidar odaklarına küresel iklim krizinin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini anlatmamız ve bu mücadeleye destek vermemiz gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

CHP, bölge toplantısını Bolu'da yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye, Bolu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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