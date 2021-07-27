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CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır - Son Dakika

CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır

27.07.2021 15:32
CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, mültecilerin su faturalarının 10 kat fazla artırılacağını söylemesiyle ilgili görüşlerinin kendisini bağladığını belirterek, "Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklaması büyük tartışma yaratmıştı. Eleştirilerin hedefindeki Özcan, bugün yaptığı son açıklamasında "Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım" dedi. Anket yaptırdığını ve halkın yüzde 85'nin destek verdiğini söyleyen Özcan'a kötü haber parti yönetiminden geldi.

"SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZİ GÜVEN İÇİNDE ÜLKELERİNE UĞURLAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu'da yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır" vurgusu yapan Torun, şunları kaydetti:

"CHP'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesinin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek, Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir."

Torun, CHP'nin tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul edemeyeceğinin altını çizdi.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün belediye binasındaki basın toplantısında, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan ayrılmadıklarını söylemiş ve yabancı uyrukluların su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı.

CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır - Son Dakika


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