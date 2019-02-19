Son Dakika Haberleri: CHP Buca Adayını Değiştirdi

CHP Buca Adayını Değiştirdi

43 dakika önce

CHP Parti Meclisi (PM) tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Suat Nezir, geri çekildi.

CHP Buca Adayını Değiştirdi, System.String[]
CHP Parti Meclisi (PM) tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Suat Nezir, geri çekildi. Nezir'in yerine Erhan Kılıç aday gösterildi.

27 Ocak'ta yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Buca Belediye Başkan Adayı olarak onay alan ancak PM'de reddedilen Aydoğan Hepdemirgil'in yerine, Suat Nezir aday gösterildi. Nezir, seçim çalışmalarına başladı ancak Genel Merkez, son anda yeni bir karar aldı. Listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesine saatler kala, Nezir'in adaylığı geri çekildi. Suat Nezir'in yerine ise Erhan Kılıç'ı aday gösterildi.

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, kararın kendilerini şaşırttığını söyledi. Böyle bir değişikliği beklemediklerini ifade eden Akdağ, "Bu durum hem bizim hem de örgütün enerjisini alacak ama örgütü toparlamak bize düşüyor" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:10 Kaynak: DHA

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