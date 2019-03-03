CHP Buca Gençlik Kolları İstifa Etti

İZMİR'de, CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak Erhan Kılıç'ı göstermesini protesto eden CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Can İrat ve yönetimi, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

İZMİR'de, CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak Erhan Kılıç'ı göstermesini protesto eden CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Can İrat ve yönetimi, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.



CHP Genel Merkezi'nin, Buca'da belediye başkan adayı olarak gösterdiği Suat Nezir'i geri çekip, yerine Erhan Kılıç'ı aday göstermesinin ardından, ilçe gençlik kolları yönetimi istifa kararı aldı. Buca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Can İrat, yaptığı yazılı açıklama ile görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. İrat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Hiçbir siyaset, küçük bir kız çocuğunun ne gülüşünden, ne de bir damlacık göz yaşından daha değerli değildir. İlçemizde yaşanan aday değişikliğinin partimize ve ilçemize olumsuz yansımaları, kararın duyulmasından itibaren artarak devam etmektedir. Ankara ve İzmir'de yapılmış olan aday tanıtım toplantısında göğsümüzü gere gere destek verdiğimiz adayımız, aday değiştirme sürecinin son günü ve son saatinde mağdur bırakılmıştır. Ne partililerimiz, ne Buca halkı, ne de gençlik kollarındaki partimizin genç neferleri bu durumdan memnun değiller. Karar değişikliği ile partimiz ciddi tepkiler toplamaya devam etmektedir. Aday olarak atandığı günden itibaren hep birlikte seçim zaferi atmosferi taşıyan mahalle toplantılarını yaptığımız, sivil toplum kuruluşları ile görüştüğümüz, Bucalı geçmişi ile de teveccüh toplayan Suat Nezir'in değiştirilmesinin ardından alanlarda başarılı bir seçim çalışması yürütme imkanı kalmamıştır. Biz gençler siyaseti, dürüst, onurlu ve ilkeli duruşun topluma yayılması amacıyla yaparken, bazı makam sahiplerinin yaptıkları hileleri görmek bizi onlar adına da utandırmıştır. Bu operasyonu eğip bükmenin bir anlamı yoktur, yapılan şey düpedüz siyasi kapkaçtır. Bu nedenle partimizin evladı Suat Nezir'in, ailesinin ve sevenlerinin kırılan onur ve itibarının kendilerine tekrar iade edilmesi gerekir."



- İzmir

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