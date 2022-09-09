Mehmet Göker Okul Masraflarına Dikkat Çekti: "Dar Gelirlinin Bu Rakamları Ödemesi Mümkün Değil" - Son Dakika
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Mehmet Göker Okul Masraflarına Dikkat Çekti: "Dar Gelirlinin Bu Rakamları Ödemesi Mümkün Değil"

09.09.2022 17:00

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Fiyatlara en alt seviyeden baktığımızda defteri, kalemi, boyası, cetveli, silgisi, beslenme çantası; normal bir çanta dediğinizde fiyat, ortalama 500 TL’den başlıyor. Bunun yanına ayakkabısını, pantolonunu ve üzerine giyeceği gömleği koyduğunuz zaman inanılmaz; bin 500-2 bin lira gibi fiyatlara ulaşabiliyor ki bu da en taban fiyat. Bu anlamda dar gelirlinin bu rakamları ödemesi mümkün bile değil. Gerçekten çok zor durumdalar" dedi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Fiyatlara en alt seviyeden baktığımızda defteri, kalemi, boyası, cetveli, silgisi, beslenme çantası; normal bir çanta dediğinizde fiyat, ortalama 500 TL'den başlıyor. Bunun yanına ayakkabısını, pantolonunu ve üzerine giyeceği gömleği koyduğunuz zaman inanılmaz; bin 500-2 bin lira gibi fiyatlara ulaşabiliyor ki bu da en taban fiyat. Bu anlamda dar gelirlinin bu rakamları ödemesi mümkün bile değil. Gerçekten çok zor durumdalar" dedi.

Mehmet Göker, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, öğrencilerin kırtasiye ve okul kıyafeti masrafları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Göker, şunları söyledi:

"HER GÜN YARDIM TALEPLERİ ALIYORUZ"

"Dün itibariyle birkaç arkadaş, kırtasiye fiyatlarını yerinde görmek için alışveriş merkezine girdik. Gerçekten normal, öyle lüks değil, fiyatlara en alt seviyeden baktığımızda defteri, kalemi, boyası, cetveli, silgisi, beslenme çantası; normal bir çanta dediğinizde fiyat, ortalama 500 TL'den başlıyor. Bunun yanına ayakkabısını, pantolonunu ve üzerine giyeceği gömleği koyduğunuz zaman inanılmaz; bin 500-2 bin lira gibi fiyatlara ulaşabiliyor ki bu da en taban fiyat. Bu anlamda dar gelirlinin bu rakamları ödemesi mümkün bile değil.

Gerçekten çok zor durumdalar. Ellerinden tutacak, yol gösterecek birine ihtiyaçları var. Her gün telefonumuzdan bu yönde yardım talepleri alıyoruz. Bir an önce de bu işe çözüm bulunması gerekiyor. Hükümeti de bu konuda tedbir için göreve davet ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Göker Okul Masraflarına Dikkat Çekti: 'Dar Gelirlinin Bu Rakamları Ödemesi Mümkün Değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Göker Okul Masraflarına Dikkat Çekti: "Dar Gelirlinin Bu Rakamları Ödemesi Mümkün Değil" - Son Dakika
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