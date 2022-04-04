CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektriği ödenmeyen faturaları nedeniyle kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektriği ödenmeyen faturaları nedeniyle kesildi

04.04.2022 16:36
CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektriği ödenmeyen faturaları nedeniyle kesildi

CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektrik enerjisi, ödenmeyen şubat ve mart ayına ait toplam 21 bin 67 liralık fatura nedeniyle kesildi.

CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektrik enerjisi, ödenmeyen şubat ve mart ayına ait toplam 21 bin 67 liralık fatura nedeniyle kesildi.

CHP İl Başkanı İsmet Karaca, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, mevcut faturaları nedeniyle elektriklerinin kesildiğini belirtti.

Ülkede ekonominin iyi olmadığını savunan Karaca, "O faturayı öderdik ama biz vatandaşlarımızın yaşadığı bu duyguyu, bu sıkıntıyı kamuoyu ile paylaşmak için ödemedik. Bu fahiş zammı protesto etmek için ödemedik. Bugün de elektriğimiz kesik, gaz lambaları altında bu açıklamayı yapıyoruz." diye konuştu.

CHP İl Başkanlığının şubat ayındaki 11 bin 351 lira ve mart ayındaki 9 bin 716 lira faturayla ilgili ödemeyi yapmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Tepki için faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi Tepki için faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi CHP'li Ağbaba'dan mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması CHP'li Ağbaba'dan mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektriği ödenmeyen faturaları nedeniyle kesildi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektriği ödenmeyen faturaları nedeniyle kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement