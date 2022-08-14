Bursalı Şeftali Üreticisi: Geçen Sene 6-7 Liraya Sattığımız Şeftaliyi Bu Sene 3 TL'ye Satıyoruz

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa'da şeftali üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bir üretici, "İşin içinden çıkamıyoruz. Tüm girdi maliyetleri yüzde 300'lere varan oranlarda arttı. Geçen sene 6-7 liraya sattığımız şeftaliyi bu sene 3 TL'ye satıyoruz. Biz, nefes almak istiyoruz. Bizim üretmemiz lazım. Biz üretemezsek ülkeye katkımız olmaz" dedi. Aydın ise "Tarımın her türlü giderinde maliyetler üçe katlandı, ancak satış fiyatları bir önceki seneye göre yarısına düştü. Bunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Artık ülkeyi yönetenlerin bilinçli bir şekilde tarımı çökertmeye; çiftçiyi, üreticiyi bu işi bırakmaya zorladığını şu anda da şeftalide görüyoruz" diye konuştu.

Erkan Aydın, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Aksungur ve Dereçavuş köylerinde şeftali üreticilerini ziyaret etti. Geçen sene bir kilo şeftalinin maliyetinin işçilik, ilaçlama, sulama, gübre dahil 2 lira 80 kuruş olduğunu, bu sene bu maliyetin 5 lira 60 kuruşa kadar çıktığını, şeftalinin iyisinin kilosunu 3 liraya, meyse suyu içinse en fazla 2 liraya satabildiklerini belirten bir üretici, şunları söyledi:

"GEÇEN SENE 6-7 LİRAYA SATTIĞIMIZ ŞEFTALİYİ BU SENE 3 TL'YE SATIYORUZ"

"Geçen sene plastik kasayı 1 buçuk liraya alıyordum, bu sene ise fiyatı 7 buçuk liraya çıktı. Plastik kasa, şeftaliden daha pahalı. İşin içinden çıkamıyoruz. Tüm girdi maliyetleri yüzde 300'lere varan oranlarda arttı. Geçen sene 6-7 liraya sattığımız şeftaliyi bu sene 3 TL'ye satıyoruz. Biz, nefes almak istiyoruz. Bizim üretmemiz lazım. Biz üretemezsek ülkeye katkımız olmaz. Devletin bize destek olması lazım.

"MEYVE ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN VATANDAŞ İÇİN LÜKS OLDU"

İncirde talep yok. İhracatçılar talep olmadığını söylüyorlar. Ürün almak istemiyorlar. Geçen sene incir için bende on tane ihracatçı firma vardı, bu yıl beş tane var. Ürün fazla, iç piyasa malum, vatandaşın alım gücü yok. Ülkenin ekonomik şartlarından dolayı vatandaşın önceliği değişti, karnını doyurmaya çalışıyor. Meyve, asgari ücretle geçinen vatandaş için lüks oldu. Ben, ancak yurt dışına satabilirsem para kazanabiliyorum. Ancak yurt dışına satamıyorum, belirli kotalar var. Yandaşlara şirin gözükmek için 'Ey Almanya, ey Fransa, ey İtalya' dediğimizde ürün elimizde kalıyor."

"ÜLKEYİ YÖNETENLER BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE TARIMI ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYOR"

Şeftalinin Bursa için değerlerden biri olduğunu belirten Aydın da şöyle konuştu:

"Böyle giderse birkaç sene içerisinde maalesef Bursa'da şeftali üreticisi kalmayacak. Konuştuğumuzda, yaklaşık 20 yıldır meyve suyu için 1-2 TL'ye şeftali alınıyor. 20 yıldır enflasyon ortada. 20 yılda bütün maliyetlerin neredeyse yirmi kat arttığı bir ortamda şeftali aynı fiyat. Tarımın her türlü giderinde maliyetler üçe katlandı, ancak satış fiyatları bir önceki seneye göre yarısına düştü. Bunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Artık ülkeyi yönetenlerin bilinçli bir şekilde tarımı çökertmeye; çiftçiyi, üreticiyi bu işi bırakmaya zorladığını şu anda da şeftalide görüyoruz. Önümüzdeki hafta da incir başlayacak ve incire de talep olmadığını duyuyoruz. Maalesef ekonomideki kötü gidişattan dolayı artık vatandaşımız için meyve bir lüks haline geldi. Bu ürünler, maalesef çiftçinin bilinçli bir şekilde mağdur edilmesi sonucu elde kalacak. Belki birkaç sene sonra buralarda ne meyve ne sebze görebileceğiz."