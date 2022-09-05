Erkan Aydın'dan Bakan Koca'ya: "Kamuda Çalışan Eczacıların Mağduriyetinin Giderilmesi İçin Yeni Bir Çalışmanız Olacak Mı"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kamu hastanelerinde görevli eczacıların Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin kapsamı dışında bırakıldığı için mağdur olduğunu belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Kamuda çalışan eczacıların mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir çalışmanız olacak mı" diye sordu.

Erkan Aydın, Resmi Gazete'de 12 Ağustos'ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde kamu hastanelerinde görevli eczacıların mağdur edildiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Aydın, konuyla ilgili, Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Aydın, önergesinde, eczacıların tıpkı diş hekimleri gibi beş yıllık eğitim sonucu açıktan atama ile kamuya stratejik personel olarak atanan ana sağlık personeli olduğunu hatırlattı. Yönetmelikteki katsayılar incelendiğinde iki meslek arasında gelir yönünden büyük farklar oluştuğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"ECZACILAR İLE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ARASINDA TABAN ÖDEME FARKI, YOK DENİLECEK KADAR AZALMIŞTIR"

"Daha evvel diş hekimleriyle arasında total alınan döner sermaye bakımından bu kadar olmayan fark, eczacıların hem taban ödemede hem teşvik ödemesinde unutulmasıyla 10-15 katlara kadar çıkmıştır. Yönetmelikle açıklanan taban ödeme katsayı oranlarına bakıldığında, stratejik ana sağlık personeli olan eczacılar ile yardımcı sağlık personeli arasında taban ödeme farkı, yok denilecek kadar azalmıştır. Teşvik ödemelerinde ise yardımcı sağlık personeline verilen artırımlı ödemeler ile eczacılara daha düşük teşvik ödemesi mağduriyete yol açmıştır. Yataklı servis sorumlu hemşiresine verilen 0,1'lik ekstra katsayı, sorumlu eczacıya verilmemiştir."

"KAMU ECZACILARI İLE HASTANEDE GÖREV YAPAN KAMU ECZACILARI ARASINDA YAKLAŞIK 7 KATIN ÜZERİNDE KATSAYI FARKI DOĞDU"

Yönetmelikteki katsayılara bakıldığında, aynı bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nda (TİTCK) çalışan kamu eczacıları ile hastanede görev yapan kamu eczacıları arasında yaklaşık 7 katın üzerinde katsayı farkı doğduğuna dikkat çeken Aydın, ay sonunda ele geçen net ücrette yaklaşık iki kat fark oluştuğunu ve hastane eczacılarının gelir eşitsizliğine uğradığını ifade etti.

Aydın, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"KAMUDA ÇALIŞAN ECZACILARIN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN YENİ BİR ÇALIŞMANIZ OLACAK MI"

"Kamuda çalışan eczacıların mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir çalışmanız olacak mı? Aynı bakanlık çatısı altında aynı meslek grupları arasındaki fark, çalışma barışına aykırı değil mi? Bu farklılığın giderilmesi için bir planlamanız var mı? Kamudaki eczacıların sorunlarının giderilmesi için yeni bir çalışma yapacak mısınız?"