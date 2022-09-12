Orhan Sarıbal: "Bilal Oğlan İçin İznik Gölü Yağmalanıyor"

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 29 Eylül-2 Ekim arasında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları için İznik Gölü çevresindeki 600 dönümlük alanın yeniden düzenlenerek sabit yapılar inşa edilmesine tepki gösterdi. Sarıbal, "Ne yazık ki eğer işin başında Cumhurbaşkanı varsa, onun oğlu varsa bu ülke böyle yağmalanabiliyor. Keyfi olsun diye dört günlüğüne; tarihi, turistik, canlı ekolojisi olan İznik ve İznik Gölü yağmalanıyor. Reddediyoruz, karşı olduğumuzu bir kez daha çok net bir şekilde ifade ediyoruz… Bu ülke bunları hak etmiyor. Biz de bunların karşısındayız. Bilal oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor. Bütün Türkiye'yi göreve çağırıyoruz" dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları için İznik Gölü çevresinde çalışmalar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın yaptığı açıklamaya göre; etkinlik için Çarkıca-İznik hattı boyunca 600 dönümlük bir arazi yeniden düzenlenerek 5 bin kişilik tribün inşa edildi, balçık yerleri düzeltildi, 20 tane oba çadırı için alan oluşturuldu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bugün avukatları Eralp Atabek ve Erol Çiçek ile İznik Gölü'ne giderek incelemelerde bulundu ve burada bir açıklama yaptı.

Hakan Kazancı'nın belirttiği alanın İznik Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Koruma Bölgeleri Haritasına göre Hassas Koruma Bölgesi'nde kaldığını ifade eden Eralp Atabek, yönetim planına göre bu alanda mera ıslahı yapılmasının bile yasaklandığını söyledi. Atabek, şöyle konuştu:

"İZNİK GÖLÜ GERİ DÖNÜLMEZ ŞEKİLDE TAHRİP EDİLİYOR"

"Paylaşılacak fotoğraf ve görüntülerden, sazların kesilmesi, bataklık alanların doldurulması ve alanın iş makinalarıyla tesviye edilerek, kalıcı yapılar yapılarak alanın doğal ve ekolojik yapısının geriye dönülmez şekilde tahrip edildiği görülmektedir.

Yapılan faaliyetin sorumluları, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İznik Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileridir.

Bu kurum ve kişiler, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na muhalefet etmişlerdir. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, avukat Eralp Atabek ve avukat Erol Çiçek tarafından, kanunlara ve diğer mevzuata aykırı faaliyetin durdurulması için 26.08.2022 tarihinde Bursa Valiliği'ne bir dilekçe verilmiştir. Dilekçeye verilecek yanıt beklenmektedir. Ayrı faaliyetten dolayı, 2 Eylül 2022 tarihinde İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

İznik Gölü Orhangazi kıyısında su çekilmesi sonucu oluşan kara alanındaki sazlar dahil bitki örtüsünün iş makinalarıyla (greyder) tahrip edildiğinin ve alanın doğal yapısına ve ekolojisine müdahale edildiğinin ve sulak alan tampon bölgesinde, biri göle 300, diğeri 315 metre uzaklıkta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki adet şantiye kurulduğunun tespit edilmesi üzerine, 2 Eylül 2022 tarihinde Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

"İŞİN İÇİNDE BİLAL ERDOĞAN OLUNCA AÇLIK, TARIM, YOKSULLUK, PARASIZLIK KONUŞULMAZ"

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oyunların oynanacağı alanın yağmalandığını öne süren Orhan Sarıbal ise bu tür etkinliklerin hem Bursa hem de Türkiye'de birçok farklı noktada yapılabileceğini söyledi. Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama ne yazık ki işin içinde hükümetten birileri varsa, yani bakanlık varsa ve bu Etnospor Federasyon Başkanı Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan olunca açlık, tarım, yoksulluk, parasızlık, bunların hiçbiri konuşulmaz. Buraya adeta büyük bir para akıyor. Bir tarafta BUSKİ'nin araçları, bir tarafta İznik Belediyesi'nin araçları, bir tarafta bütün kamunun araçları buraya seferber olmuş. Oysa şu anda birçok yoksullukla uğraşan, açlıkla uğraşan bir toplumla karşı karşıyayız. Ukrayna ve Rusya'dan gemiler gelecek diye tören yapıp alkışlayan bir yapıya geldik.

Bugün de burada 600 dönüm gibi çok önemli bir alan, önce mera vasfından çıkarılıp, sonra da bu şekilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yağmalanmakta. Bursa Valiliği'ne avukat arkadaşlarımla birlikte müracaat ettik, daha sonra İznik Cumhuriyet Savcılığı'na ve Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ettik, derhal buranın durdurulmasına dair. Burası hassas bölge, tampon bölgesi, canlı yaşam bölgesi ve göl ilişkisinin olduğu bir bölge. Burada bu tür sabit yapıların yapılması yanlıştır. Bütün toprak zemin kaldırıldı, üzerine inşaat mıcırları döküldü. Daha da yetmedi, sabit platformlar yapılarak burada aslında hiç olmaması gereken işler yapıldı. Yani yapılan iş, hukuka ve her türlü çevre ilişkilerine aykırı, alınmış bütün kanun ve kurallara aykırı.

"BİLAL OĞLAN İÇİN İZNİK GÖLÜ YAĞMALANIYOR"

Ama ne yazık ki eğer işin başında Cumhurbaşkanı varsa, onun oğlu varsa bu ülke böyle yağmalanabiliyor. Keyfi olsun diye dört günlüğüne; tarihi, turistik, canlı ekolojisi olan İznik ve İznik Gölü yağmalanıyor. Reddediyoruz, karşı olduğumuzu bir kez daha çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Suç duyurusunda bulunduğumuz alanlarda hukukun üstünlüğüne inanan savcıların derhal görevlerini yapmalarını istiyoruz. Bursa Valiliği'ne gönderdiğimiz yazının derhal karşılık oluşturmasını istiyoruz. Bu ülke bunları hak etmiyor. Biz de bunların karşısındayız. Bilal oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor. Bütün Türkiye'yi göreve çağırıyoruz. Bir tarafta açlık, yoksulluk, tarımda çöküş; öbür tarafta saltanat, dört günlük keyif için koca Bursa'nın binlerce yıllık sulama, su havzası olan İznik Gölü yağmalanıyor."