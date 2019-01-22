Son Dakika Haberleri: CHP Büyükşehir Adayı Böcek: "Ekonomik Olarak Ailelere Destek Olabilecek Projeler Geliştirdik"

CHP Büyükşehir Adayı Böcek: "Ekonomik Olarak Ailelere Destek Olabilecek Projeler Geliştirdik"

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekonomik anlamda ailelere destek olabilecek projeler geliştirdiklerini söyledi.

CHP Büyükşehir Adayı Böcek:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekonomik anlamda ailelere destek olabilecek projeler geliştirdiklerini söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Muhittin Böcek, adayların 31 Mart yerel seçimlerine hazırlandığı bu süreçte, projelerini daha şimdiden hayata geçirmeye başladıklarını belirterek " Her gün bin adet bozuk para cüzdanı üretimi ile ev hanımlarına ekonomik destekte bulunuyoruz. 31 Mart Yerel Seçimler sonrasında bu projeyi Antalya'nın tüm ilçelerine yaymak istiyoruz" dedi.

4 dönemdir Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Muhittin Böcek, "Halka dokunur projeler, emek gerektirir, çalışmayı gerektirir. Antalya için fiziki olarak yükselen projelerin yanısıra ekonomik anlamda ailelere destek olacak projelerde geliştirdik" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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