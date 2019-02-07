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CHP Büyükşehir Adayı Gökçe Açıklaması

22 dakika önce

Malatya Eczacılar Odası'nı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, "16 yıldır bu şehir iyi yönetilmiyor" dedi.

CHP Büyükşehir Adayı Gökçe Açıklaması, System.String[]
Malatya Eczacılar Odası'nı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, "16 yıldır bu şehir iyi yönetilmiyor" dedi.

CHP Büyükşehir belediye Başkan Adayı Gökçe, Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Malatya'yı ortak akılla yöneteceklerini tekrarlayan Gökçe, "2000'li yılların başında, trafik sorunumuz vardı, Kuzey- güney kuşak yollarından bahsediliyordu. İşsizlikten şikayet ediyorduk. 16 yıldır hiçbir sorunu çözemediler. 16 yıldır bu şehir iyi yönetilmiyor. Biz sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Nasip olur göreve gelir isek bu şehri yönetirken her kesime eşit mesafede olacağız. Bu seçim genel seçimlerin uzağında olmalı. Malatya Büyükşehire yakışır hizmetleri hak ediyor. Geçenlerde MİAD başkanımız Malatya'ya geldi ve Valiyi ziyaret ederek Malatya'nın iyi yönetilemediğini dile getirdi. Herkes bu şehirde yaşanan sıkıntıları görüyor. Bir tıkanıklık var. Biz bu sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Halkımıza hizmet edeceğiz "şeklinde konuştu.

CHP Malatya Büyükşehir belediye Başkanı Avukat Soner Gökçe'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi ise, "31 Mart yerel seçimleri önemli. Bence belediyecilik siyasetten çok ayrı tutulmalı. Her şehrin sorunları kendine göre farklı. Biz seçimlerde sadece proje ve hizmetlerin yarışmasını isteriz. CHP Büyükşehir belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'ye de çıkmış olduğu bu kutsal yolda başarılar dileriz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

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