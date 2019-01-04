CHP Büyükşehir Adayı Gökçe, Basınla Buluştu

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe, kentteki basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe, kentteki basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile yönetiminin de katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, seçim sürecince hiçbir tartışma içerisinde olmadan çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



Cumhuriyetin ve toplumun değerlerine, CHP'ye dil uzatanların seviyesine hiçbir zaman inmeyeceklerini söyleyen Gökçe, "Ben kavgadan uzak Malatya'nın sorunlarını, yaşadığımız yörenin içinde bulunduğu, insanları mutsuz eden tespit ettiğimiz sorunları hep birlikte çözüm noktasında ne yapılabiliriz, tüm partilere oy vermiş vatandaşlarımızla, ne yapabiliriz onun mücadelesini vereceğiz. Bizim işimiz kavga ile değil. Bizler pozitif bir şekilde memleketimize hizmet etmek istiyoruz, projeler üretmek istiyoruz. Bizler tüm Malatya'yı kucaklayan, herkesle birlikte mücadele edebilen, içerisinde tüm Malatya'nın temsil edildiği, hiçbir ayrım yapılmadığı, ranta müsaade edilmeyen, eşit, adaletli, dağıtıcı, tespit ettiğimiz sorunlarla ve hayata geçireceğimiz projelerle Malatya'mıza hizmet etmek için yola çıktık" şeklinde konuştu.



Tüm Malatya'yı kucaklayacak projeler ve çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Gökçe, "Tüm Malatya'yı gezerek yaptığımız bir çalışmayı gerçekleştirdik, mutfağımızda bunu hazırladık. Önümüzdeki günlerde çok etkili bir ortamda büyükşehir belediye başkanlığına nasıl talip olunacağını, Malatya'nın sorunlarının nasıl tespit edildiğini ve bu sorunlar karşısında hangi projelerin gerçekleştirileceğini, hangi ekiple bunların yapılacağını tüm kamuoyu ile tartışacağız" dedi.



Son anketlere göre Malatya'da büyükşehir belediyesinde memnuniyetsizliğin yüzde 60 oranında olduğunu kaydeden Gökçe, "Bugün Malatya'nın problemleri ve sorunları var ise kimse bunu göz ardı edemez, kimse bunu kamuoyunda iyi bir yönetim anlayışı olarak gösteremez. Son 5 yıldır büyükşehir ile yönetiliyoruz, bize bir mega proje söylesinler" şeklinde konuştu.



Malatya'nın en büyük sorunum ise trafik olduğunu dile getiren Gökçe, şunları söyledi:



"Trafik sorunu Malatya'nın çekilmez bir durumu haline gelmiştir. Piknik alanları açılarak şehir yönetilmez. Şemsiye sokakları kurularak şehir yönetilmez. Büyükşehir Malatya'mız sosyal, kültürel, turizm, sanayi, istihdam alanında çok açık bir şekilde büyük eksikliklerle karşı karşıya. Biz bunlarla ilgili olarak tüm sunacağımız projelerle neleri yapacağımız, neleri yapamayacağımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Malatya'da yeşillik kaldırıldı, Malatya'da yollar, bulvarlar açılmadı. Şehri tek bir noktaya kilitlediler, şehri açmadılar. Şehrin Batısında Doğusunda cazibe merkezleri oluşturmadılar. Bugün 300 binlik bir ilçe de bir devlet hastanesi yok. Bu şehri çevre yolunun altı, çevre yolunun üstü diye ayırdılar. İnsanların hizmet alma noktasında yaşamsal anlamdaki kalitelerini, sosyal hakların kullanılmasında ayrım yaptılar. Bizim dönemimizde çevre yolunun altı da üstü de bizim. Şehri açacağız, şehre nefes aldıracağız. Şehri turizm noktasında geliştireceğiz. Birileri kendilerini nerede görürse görsün, Söner Gökçe olarak ben bu seçimi kazanmak için yola çıktım ve bu seçimi kazanacağım."



Kiraz'dan Milletvekili Çalık'a tepki



Daha sonra söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın "Halk 31 Mart'ta CHP'ye, o 6 oku yaktıracak' sözlerine tepki göstererek, "6 okun anlamından bihaber olan bir milletvekili ile karşı karşıyayız. 6 okun yanmasından nasıl bahsedebiliyor, bunu neyle eşleştiriyor bunu anlamak mümkün değil. 6 ok aslında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemi ama CHP'nin amblemi öyle sıradan İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçe ile kurulmuş bir siyasi partinin amblemi ile asla karıştırılmamalı. 6 ok bizim için çok şey ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve onun ilkesi olan 6 ilkeyi, 6 okla barındıran bir siyasi parti. Dolayısıyla aslında milletvekili orada CHP'nin amblemine laf etmiyor, orada Cumhuriyetin kuruluş değerlerine, Atatürk'ün ilkelerine laf ediyor. 6 oka laf ederken, herkesin bir kez daha düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Herkesin haddi değil 6 oka laf etmek. Çünkü bu ülkesinin kuruluşunda sağcı solcusu, Kürdü, Türkü ve bu ülkede yaşayan tüm unsurlar bir araya gelerek ulusal bağımsızlık savaşını kazandılar. Uzun süredir Malatya'da milletvekili olan bu hanım efendi, bu 6 okun ne anlama geldiğini dahi bilmiyor. 6 okun içinde rejimimizin adı var. Yani Cumhuriyetçilik var. Milliyetçilik var. Halkçılık var, Laiklik var, İnkılapçılık var" ifadelerini kullandı.



Malatya'nın bir çok sorunun olduğunu dile getiren Kiraz, "Vatandaş bir poşeti bile 25 kuruşa almak zorunda kalıyor. Malatya'nın birçok sorunu var. Çevreyolu yok, Battalgazi'de Devlet Hastanesi yok. Malatya'nın trafik sorunu var. Malatya yeşillikten beton Malatya'ya dönüştü ve sen önce bunların hesabını ver" diye konuştu. - MALATYA

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