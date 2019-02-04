CHP Büyükşehir Adayı Gökçe'den Belediyelere Gelir Eleştirisi

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, belediyeleri eleştirerek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılının gelirlerini açıklasın yetimin haklarını kendi yandaşları için peşkeş çekiyorlar.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, belediyeleri eleştirerek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılının gelirlerini açıklasın yetimin haklarını kendi yandaşları için peşkeş çekiyorlar. Kendi egolarını tatmin etmek için, kendi reklam kampanyalarını sürdürmek için kullanıyorlar Ben bunlara Mart 15 veya 20'ye kadar süre verdim, açıklamazlarsa ben açıklayacağım" dedi.



CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Gökçe bu kapsamda ilk olarak Yazıhan ilçesi Fetiye Mahallesini ziyaret etti, daha sonra da Hekimhan'daki kış yarısı etkinliğine katıldı.



Gökçe ve beraberindeki heyet ilk olarak Yazıhan ilçesi Fetiye Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek istişarelerde bulundu. CHP'li Gökçe esnaflardan 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.



Ziyarette konuşan Gökçe, "Cumhuriyetin temel ilkelerini benimsemiş arkadaşlarımızın elini taşın altına koyması gerekiyor. Sorumluluğu sadece sandıkta oy verme noktasında, üzerinizden atmayın, anlatın, bugün insanlarımızı ekonomik, hukuksal bir dar boğazın içine soktular, insanların psikolojik yapısı değişti ve eleştiri yaparken korkar vaziyette. Siyasetle ilgili konuşma yaparken sözlerimize dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. İnsanların demokratik haklarının ayrılmadığı, hukukun ve adaletin yerlerde süründüğü durumları yaşarken cumhuriyetin temel değerlerinin kazanımlarını fabrikalarını özelleştirip satarak belirli bir noktaya getirdiler. Bu yüzden gündem değiştirerek basını, algıyı değiştirerek insanlarımızın sorunları konuşmasına engel bir durum oluşturmaktalar. Nedir yirmi beş kuruşluk bir poşeti ülkenin gündemine yerleştirdiler, ben her yerde diyorum ki markete eşekle girme algısını oluşturan da bunlar, sürece baktığımızda ülkeyi, memleketi yönetmeye talip olan insanların da çizdiği noktalarda yanlışlar var" dedi.



"Devlet imkanlarımız yok ki bizim tüm seçim kampanyamızı yapsınlar" diyen Gökçe "Çocuklarımızın rızkını ortaya koyarak yollara düştük, sizlerden tek bir isteğimiz var biz bu mücadeleyi verirken şevkimizi motivasyonumuzu en üst noktada tutarak bize destek olun. Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılının gelirlerini açıklasın yetimin haklarını kendi yandaşları için peşkeş çekiyorlar. Kendi egolarını tatmin etmek için kendi reklam kampanyalarını sürdürmek için kullanıyorlar parayı. Ben bunlara Mart 15 veya 20'ye kadar süre verdim, açıklamazlarsa ben açıklayacağım. 2018 yılında Büyükşehir Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi reklam kampanyası adı altında kendi tanıtımlarını yapmak için basın kuruluşları, yerel basına ne kadar para ödediklerini bilseniz aklınız hayaliniz durur. Artık mücadele etmemiz gerek, mücadelenin yolu sandıktan geçmekte Malatya büyükşehir belediyesi Başkanlığı bankadan kredi almak istediğinde banka teminat istemektedir, gerçekliğini söylesinler. Borcum yok diyen Battalgazi Belediyesine 2018 yılının gelirini açıklamasını istedik şimdi söyledikleri 'borcumuz yok dememizin nedeni alacaklarımız olduğu içindir' dediler, siz esnaf mısınız" ifadelerini kullandı.



Gökçe ve beraberindeki heyet daha sonra Hekimhan ilçesi Girmana Köyünde kış yarısı etkinliğine katıldı.



Etkinliğe Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Mimliğoğulları, Hekimhan ilçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Girmana Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlknur Turan Önal, İzmit Hekimhanlılar Platformu Sözcüsü Ali Rıza Özeri ve davetliler katıldı. - MALATYA

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