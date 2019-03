CHP Büyükşehir Adayı Seçer Projelerini Anlattı

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı tanıtım toplantısında, Mersin için hazırladığı projelerini anlattı.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı tanıtım toplantısında, Mersin için hazırladığı projelerini anlattı. 120'yi aşkın proje hazırladıklarını belirten Seçer, "Mersin'e yatırım yapacak yatırımcıyı havaalanında ceketimin önünü ilikleyerek karşılayacağım" dedi.



Seçer, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, üzerinde 2 yıl boyunca çalıştığı; 'ekonomik', 'sosyal' ve 'yenilikçi belediyecilik' başlıkları altında topladığı projelerinin tanıtımını yaptı. Projelerini, daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu bir Mersin için hazırladığını vurgulayan Seçer, omuzlarındaki sorumluluğun farkında olduğunu söyledi. Hayatının hiçbir döneminde girdiği hiçbir mücadeleyi kaybetmediğini savunan Seçer, bu mücadeleden de vatandaşların desteğiyle galip çıkacağını ifade etti.



"Helal olsun dedikleri zaman davulu çaldıracağız"



"Seçimi kazanacağız ama davul çaldırmayacağız" diyen Seçer, CHP'nin 13 ilçe belediye başkan adaylarının isimlerini sayarak, "Ne zaman davul çaldıracağız biliyor musunuz? Seçimi kazandıktan sonra geçen süre içeresinde Mersin'e hizmetlerimizi bir bir yaparak, insanların sokakta yürürken başını dik gezdirdiğimiz zaman, şunu söylettiğimiz zaman; 'Helal olsun Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına', 'Onlardan Allah razı olsun, bu işi iyi yapıyorlar. Verdiğimiz oy anamızın ak sütü gibi helal olsun' dedikleri anda biz o zaman davul çaldıracağız, o zaman mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.



Çok çalıştıklarını, Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçede belediye başkanı oldukları andan itibaren neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini anlatan Seçer, en önemli kılavuzlarının sivil toplum örgütleri ve sokaktaki vatandaşlar olduğunu kaydetti.



"Mersin, yokluk içinde yaşayan ama varsıl bir kent"



Mersin'in yokluk içinde yaşayan ama aslında varsıl bir kent olduğunun altını çizen Seçer, yoksulluğun bir kader olmadığını, bunu tersine çevirebileceklerini dile getirdi. "Eğer bir toplumda yoksulluk varsa orada adaletsizlik vardır, orada hukuksuzluk vardır, tembellik vardır" diyen Seçer, bütün bu olguları yıkmak, hakkı da hukuku da adaleti de Mersin'de sağlamak istediklerini söyledi. Takım çalışmasının önemine değinen Seçer, "Liyakatli insanlarla çalışmak lazım, siyasi saiklerden uzak durmak lazım. 'O benim adamım, bu amcamın oğlu' dememek lazım. Gerçekten, konusunda birikimli, liyakat sahibi, işini iyi yapan, aldığı maaşın hakkını veren bir kadroyla çalışmak lazım. Bunu gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.



Mersin'de en önemli sorunların başında işsizlik ve yoksulluğun geldiğine dikkat çeken Seçer, "Bütün kötülüklerin anası yoksulluktur. Toplumu kalkındırırsak, Mersin'in refah düzeyini yükseltirsek, insanlar sabah kalktıklarında gidecekleri bir işi olursa, evine ekmek götürebilirse, sıcak bir yuvası olursa her şeyi çözeriz. Kültür de olur, sanat da olur, temiz bir çevre de olur. İnsanlar birbirlerine daha saygılı davranır, suç orunları düşer" ifadelerini kullandı.



"Mersin'e yatırım yapacak yatırımcıyı havaalanında ceketimin önünü ilikleyerek karşılayacağım"



Çalışmalarında 'ekonomi', 'sosyal' ve 'çağdaş kentleşme' olmak üzere üç başlık çıkardıklarını belirten Seçer, öncelikli olarak ekonomi projeleri ve 'yatırımcı belediyecilik' üzerinde durduklarını dile getirdi. Seçer, "Söz veriyorum, Mersin'e yatırım yapacak yatırımcıyı havaalanında ceketimin önünü ilikleyerek karşılayacağım. Yeter ki gelsin kentime yatırım yapsın, yeter ki işsizime, gencime fabrika kursun, turizm yatırımı yapsın. İlk yapacağımız işlerden biri belediye bünyesinde MEYDAM birimini oluşturmak. Mersin Yatırımcı, Girişimci Danışma Merkezi. Ayrıca, ayrıca esnafın sorunlarına anında çözüm bulacağı Esnaf Masası oluşturacağız" diye konuştu.



"İleri Teknoloji Kampüsü kuracağız"



120'den fazla proje hazırladıklarına vurgu yapan Seçer, ekonomi projeleri içerisinde kendisini en çok heyecanlandıran projenin İleri Teknoloji Kampüsü olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: "Mersin'de ikisi özel, ikisi kamu dört üniversitemiz ve 60 binin üzerinde öğrencimiz var. Mersinli gençler okumak için başka şehirlere gidiyor ama geri dönmüyor. Beyin göçü var. Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler üretmesi lazım. Endüstri 4.0'ı yakalamamız lazım. Türkiye'nin teknolojiye yönelmesi lazım. Bu, belediyelerin de görevidir. Onun için İleri Teknoloji Kampüsünü önemsiyorum. Gençlerimiz burada araştırma yapsın, icat yapsın. Bir Microsoft buradan çıksın, bir Appele buradan çıksın. Belediye başkanı olduğumda ilk iş olarak bu projeye başlayacağım."



Mersin Limanının kuzeyindeki 19 dönümlük alanda Yenilikçi Ticaret Bölgesi projesini hayata geçirecekleri bilgisini veren Seçer, "Mersin bir ticaret kenti. Dünyanın her yerinden ticaret aktörleri gelip bu bölgede faaliyetlerini yürütecek. Lojistik Üs için projemiz hazır. Nakliyeciler Sitesi için projemiz hazır. Göreve geldiğimizde bu projeler için hemen adım atacağız. Tarımda kooperatifleşmeyi önemsiyorum. Mut'un zeytini, kayısısı var. Gülnar'ın elması var. Silifke'nin çileği var. Anamur'un muzu var. Anamur'dan Tarsus'a narenciye var. Bu ürünleri pazarlamak, değerlendirmek için kooperatifler, birlikler kurulmasına öncülük edeceğiz. Bir-iki ineğiyle evini geçindirmeye çalışan kadınlar var. Onların ürettiği sütü belediye olarak alacağız, işleyeceğiz ve yoksul çocuklarımıza ücretsiz olarak vereceğiz" dedi.



"4 turizm merkezi ilan edeceğiz"



Mersin'de 6 adet turizm bölgesi olduğuna, ancak hiç yatırım olmadığına işaret eden Seçer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın adım atmasını beklemeyeceğiz. Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke'nin Taşucu, Narlıkuyu ve Kızkalesi'nde turizm merkezleri ilan edeceğiz. Bu merkezler için imar çalışması yapacağız, turizm tesislerine açacağız. Gerekirse turizm yatırımcısına ruhsatını alabilmesi için ben eşlik edeceğim" ifadelerini kullandı.



Seçer, diğer projelerini de şöyle sıraladı: "Mahalle mutfakları yapacağız. Buna aşevi demek istemiyorum. Bizim insanımız gururludur. Mahalle mutfakları aşevinden biraz daha farklı olacak. Bir lokanta gibi olacak, vatandaş gidip yemeğini yiyecek. Bunun maliyeti ne olur diye sordum. Yemek şirketleri en fazla 4 liraya bunu verir dediler. 2 lirasını belediye olarak biz sübvanse ederiz, vatandaş gider 2 liraya yemek yer. Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında milletvekillerinin misafirleri ucuz ve güzel yemek yiyor, benim Mersinli kardeşim niye yemesin? Benim başkanlığım döneminde su fiyatları tarihinin en ucuz noktasında olacak. 'Bol keseden atıyor, bu parayı nereden bulacak' diyorlar. Ben formülü buldum. Mersin'de para var ama kasanın altında fare var. Onu da çok kuvvetli bir zehir buldum, atacağım hepsi ölsün. Her mahalleye kreş yapacağız. Gençlik Merkezi ve belediye öğrenci yurtları yapacağız. Hayvanlarla ilgili tek bir cümle söylüyorum. Ben, sadece Mersin'de yaşayan 1 milyon 800 bin insanın belediye başkanı olmayacağım. Ben Mersin'deki kurdun kuşun da Allah'ın yarattığı her canlının da belediye başkanı olacağım. Söz veriyorum."



Seçer, 5 yılda hazırlanan metro projesinin tamamlandığını ve ihale sürecinin başladığını da anımsatan, "Projeyi olduğu noktadan alacağım. Metroyu hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı. - MERSİN

