CHP Büyükşehir Belediye Adayı Soner Gökçe Açıklaması

31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe, İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe, İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Gökçe, Malatya'nın AK Parti yönetimleri döneminde arzu edilen hizmetleri alamadığını söyledi.



Ziyarette konuşan İYİ Parti Malatya İl başkanı Gökmen Kenan Özdal, "Bir ittifak çatısı altında birleştik Türkiye genelinde olduğu gibi. Malatya ilinde seçimlere gireceğiz şimdi bu seçim sürecinde genel merkezlerin yaptığı çalışma neticesinde. Malatya içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi belirli yerlerde de İyi Partinin seçimlere girdiğini biliyoruz. Türkiye de özellikle İYİ Parti ve CHP seçime girdikleri yerde diğer parti tarafından destekleniyor. Şimdi bizim millet ittifakı olarak seçimlere Malatya'da Büyükşehir Belediye adayımız Soner Bey, Battalgazi'de Ali Ekinci ve Hekimhan'da Turan Karadağ ile gireceğiz. İnşallah biz Malatya'daki seçimler de belediyeleri alacağız ve bu liyakatli adaylarımızla belediyecilik nasıl yapılır, belediye hizmetleri halka nasıl ulaştırılır, insanlar ayrım yapılmadan bu hizmetlerden nasıl faydalanır, sorunlar nasıl çözülür bunları Malatya halkına inşallah göstereceğiz. Burada emek veren, çalışacak olan ve bu iş için elini taşın altına koymuş olan herkese teşekkür ediyorum ve inşallah Malatya da 31 Mart'tan sonra güzel yarınlar gelecek" şeklinde konuştu.



CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ise, tüm Malatyalıları kucaklayacaklarını ve kesinlikle ayrım yapmayacaklarını dile getirerek, Malatya'nın şimdiye kadar başarılı bir belediyecilik hizmeti almadığını söyledi. Gökçe, "Üniversitenin oradan girin Malatya'nın her tarafını gezin kimlerin boy boy reklamları var, kimlerin ilanları var görün. Malatya'nın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Başarılı işler yapmışlar gibi algı oluşturarak halkımızı kandırıyorlar. 2018 yılında dört yüz atmış milyon TL sadece merkezi bütçe buradaki elde edilen gelirler hariç biz bunun karşılığında şu hizmeti aldık şu projeyi yaptık diyebileceğimiz elimizi vicdanımıza koyalım. Bugün bir şemsiye sokak açılmasıyla bir şehir yönetilmez çok acı, üzüntülü bir durum. Bir vizyon yok bakın yeşil alan yeşil kuşak diye bir proje yaptılar bunları her gittiğim yer de anlatıyorum ki sizler de anlatasınız bu proje için İnönü stadını yıktılar. Atatürk kız lisesini yıktılar, şehit Kemal Öz Alper ile ilgili yıkım kararını verdiler orada bulunan devlet su işleri binasını yıktılar bir metrekare daha fazla yeşil alanımız olsun onu da bir ticari alt meydanımız olsun diye yıktılar. Elbette ki belediyemiz bize hizmet edecek binalara sahip olsun ama bugün o şehrimizi açabilmemiz için o binayı şehrin doğusuna üniversitenin tarafına veya Battalgazi tarafına hanımın çiftliği belediyemiz var hala önemli bir yerde önemli bir arsaya sahip orada yapılabilecek bir durum olsaydı hala yeni bir alt merkezimiz, ticari alanımız, meydanımız olacaktı" diye konuştu. - MALATYA

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