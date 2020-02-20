CHP, Resmi Gazete'de yayımlanan "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"ni Danıştay'a götürecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yazılı açıklamasında, yönetmelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) yapısının değiştirildiğini, 3 bakanlığın daha UKOME bünyesine dahil edilerek üye sayısının hükumet lehine 27'ye çıkarıldığını belirtti.

Bunun artık büyükşehirlerin ulaştırma politikasını seçilmiş belediye başkanlarının değil, atanmış bürokratların yöneteceği anlamına geldiğini savunan Erdoğdu, bu yönetmelikle Anayasa ve yasaların ilgili maddelerinin iptal edildiğini ve belediyelere kısmi bir kayyum atandığını ileri sürdü.

Bunun hukuk tanımamazlık anlamına geldiğini öne süren Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Amaçları büyükşehir belediye başkanlarımızı çalışamaz hale getirmek, başarısız kılmaktır. Ama büyükşehir belediye başkanlarımızı engellemek, halkı da hizmetten mahrum bırakmak demektir. Bununla da kalmıyorlar, aynı zamanda Yerel Yönetimler Yasa Tasarıları ile de halkımızın seçtiği, bu yetkilerle seçtiği büyükşehir belediye başkanlarımıza bir tür kayyum atama, bir tür darbe yapma, bir tür çalışamaz hale getirme çabalarıyla ne yazık ki demokratik iradeye büyük saygısızlık ediyorlar."

Aykut Erdoğdu, yönetmeliği Danıştay'a götüreceklerini, yargıdan adaletli karar beklediklerini bildirdi.