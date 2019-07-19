Son Dakika Haberleri: CHP çalıştayı Sandıklı'da yapılacak
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CHP çalıştayı Sandıklı'da yapılacak

1 saat önce

CHP çalıştayı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılacak.

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CHP çalıştayı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çalıştay yapacağı termal otelde hazırlıklar devam ediyor. 25-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ile CHP'li bütün belediye başkanlarının katılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Cumhuriyet Halk Partisi, Sandıklı, Afyon, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:22 Kaynak: İHA
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